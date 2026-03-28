Tras la anulación del título, Senegal le respondió a la CAF exhibiendo el trofeo

Los senegaleses celebraron la consagración en la Copa Africana 2025 en la previa del amistoso con Perú después de que la Confederación Africana de Fútbol decidiera sacarle la estrella y declarar campeón a Marruecos.
Tras la polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol de quitarle el título y declarar campeón a Marruecos, Senegal celebró la consagración en la Copa Africana 2025 exhibiéndole el trofeo a su público en la previa del amistoso con Perú (fue triunfo 2 a 0) disputado este sábado en el Stade de France a meses de la Copa del Mundo.
Con un concierto de su estrella musical Youssou N’Dour, los senegaleses festejaron con su gente a lo grande de una consagración impresionante con todo en contra ante Marruecos e importante para su historia teniendo en cuenta que es apenas la segunda vez que el país logra el título continental.
A dos meses de la final, la CAF decidió declarar campeón al finalista Marruecos por el abandono del campo de juego por unos minutos de los senegaleses. Cabe recordar que la decisión fue de la impotencia de un arbitraje contra ellos: ¡le anularon un gol lícito y le cobraron un penal en contra insólito sobre el final! Tras un tiempo de reflexión, Sadio Mané convenció a su equipo de volver, el arquero tapó el penal y luego lograron el 1-0 en tiempo adicionado.
La inédita decisión fue recurrida por Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). No obstante, los hinchas de Senegal prácticamente llenaron los 80.000 asientos del estadio en Saint-Denis (afueras de París), mostrando la bandera tricolor y estrellada de su país.
Senegal enfrenta un conflicto sin precedentes en el fútbol africano. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) declaró públicamente que se trata del “robo administrativo más flagrante de la historia” y había confirmado que, antes del amistoso frente a Perú, organizaría un acto simbólico de defensa exhibiendo el trofeo, un gesto que desafía el fallo continental y busca reivindicar su logro.
El escándalo, que resonó en todo el deporte internacional, tuvo su punto de inflexión en París, donde el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, ofreció una conferencia de prensa acompañado de su equipo legal. Fall manifestó la posición intransigente de la federación frente al dictamen de la CAF: “Ante este robo administrativo, flagrante y sin precedentes en la historia, la Federación Senegalesa se niega a aceptar la fatalidad. Lucharemos en una cruzada moral y legal. Senegal no se doblegará ni comprometerá sus valores”.
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