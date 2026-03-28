Tras la anulación del título, Senegal le respondió a la CAF exhibiendo el trofeo

Senegal enfrenta un conflicto sin precedentes en el fútbol africano. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) declaró públicamente que se trata del “robo administrativo más flagrante de la historia” y había confirmado que, antes del amistoso frente a Perú, organizaría un acto simbólico de defensa exhibiendo el trofeo, un gesto que desafía el fallo continental y busca reivindicar su logro.

El escándalo, que resonó en todo el deporte internacional, tuvo su punto de inflexión en París, donde el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, ofreció una conferencia de prensa acompañado de su equipo legal. Fall manifestó la posición intransigente de la federación frente al dictamen de la CAF: “Ante este robo administrativo, flagrante y sin precedentes en la historia, la Federación Senegalesa se niega a aceptar la fatalidad. Lucharemos en una cruzada moral y legal. Senegal no se doblegará ni comprometerá sus valores”.