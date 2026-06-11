Shakira brilló en el Estadio Azteca y encabezó la espectacular apertura del Mundial 2026

El momento más esperado llegó sobre el final. Shakira fue la gran protagonista de la inauguración, reafirmando su histórica relación con los Mundiales. La cantante colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy, en un espectáculo que incluyó una elaborada coreografía y un impactante despliegue visual.

Shakira Inauguración Mundial 2026

Con esta actuación, la artista sumó una nueva participación mundialista a una trayectoria que ya incluye los éxitos “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y “La La La (Brazil 2014)” en Brasil 2014.

Tras unos 20 minutos de show, la ceremonia concluyó con una lluvia de fuegos artificiales sobre el Estadio Azteca. Antes del inicio del encuentro inaugural, también hubo un desfile con las banderas de las 48 selecciones participantes y una presentación especial del tenor italiano Andrea Bocelli junto a la cantante surcoreana EJAE.

Inauguración Mundial

De esta manera, México abrió el Mundial 2026 con una auténtica fiesta multicultural, en la que la música y el fútbol se unieron para dar comienzo a la mayor cita deportiva del planeta.