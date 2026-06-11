Shakira brilló en el Estadio Azteca y encabezó la espectacular apertura del Mundial 2026

La ceremonia inaugural se realizó en el Estadio Azteca antes del debut entre México y Sudáfrica. Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda y J Balvin también fueron parte del espectáculo.
El Mundial 2026 comenzó oficialmente este jueves con una impactante ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario del partido que marcó el inicio de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica. Con una fuerte identidad latinoamericana y una puesta en escena cargada de música, baile y fuegos artificiales, el país anfitrión celebró la primera de las tres aperturas previstas para esta edición del torneo.
La fiesta arrancó con un despliegue artístico que combinó tradiciones mexicanas y tecnología. La cantante y compositora Lila Downs fue la encargada de dar la bienvenida al mundo con un mensaje de unidad a través del fútbol, mientras el trofeo de la Copa del Mundo se elevaba desde el centro del campo de juego.
Maná fue el primer grupo en subir al escenario, interpretando su clásico “Oye mi amor” acompañado por bailarines con vestimentas inspiradas en las raíces culturales mexicanas. Luego llegó el turno del venezolano Danny Ocean, quien presentó “Partidazo”, una de las canciones vinculadas al torneo.
La ceremonia continuó con la participación de Los Ángeles Azules y Belinda, quienes hicieron vibrar al estadio con “Por ella”, en una fusión de cumbia y pop que culminó con un enfático “¡Viva México!”. Más tarde apareció J Balvin, quien ingresó al escenario a bordo de un vehículo de utilería y repasó algunos de sus éxitos acompañado por Ryan Castro.
El momento más esperado llegó sobre el final. Shakira fue la gran protagonista de la inauguración, reafirmando su histórica relación con los Mundiales. La cantante colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy, en un espectáculo que incluyó una elaborada coreografía y un impactante despliegue visual.
Con esta actuación, la artista sumó una nueva participación mundialista a una trayectoria que ya incluye los éxitos “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y “La La La (Brazil 2014)” en Brasil 2014.
Tras unos 20 minutos de show, la ceremonia concluyó con una lluvia de fuegos artificiales sobre el Estadio Azteca. Antes del inicio del encuentro inaugural, también hubo un desfile con las banderas de las 48 selecciones participantes y una presentación especial del tenor italiano Andrea Bocelli junto a la cantante surcoreana EJAE.
De esta manera, México abrió el Mundial 2026 con una auténtica fiesta multicultural, en la que la música y el fútbol se unieron para dar comienzo a la mayor cita deportiva del planeta.
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