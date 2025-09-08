Sin Lionel Messi, la Selección Argentina cierra su participación en Eliminatorias

"Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien", comentó el propio Messi después del triunfo 3 a 0 a Venezuela en el Monumental con un doblete suyo y que también fue una noche especial porque habría sido su último duelo oficial con la Albiceleste en el país.

Los dirigidos por Lionel Scaloni arrasaron en las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste manda en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas, llevándole ¡diez unidades al escolta Brasil! Logró su boleto para defender la corona de Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto en las Eliminatorias.

Tras este encuentro, el combinado nacional tendrá una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India. Ya en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España, en una sede aún por definir.

Por su parte, el Ecuador de Sebastián Beccacece también sacó boleto al Mundial 2026: se encuentra con 26 puntos, cuarto en la tabla por detrás de Argentina, Brasil y Uruguay. Además de los mencionados, Colombia y Paraguay, con 25 unidades, también clasificaron a la próxima Copa del Mundo. Por último, Venezuela (18) y Bolivia (17) en la última fecha buscarán quedarse con la clasificación al repechaje de la máxima cita.

Posibles formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz; Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.