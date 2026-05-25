Messi sufrió una distensión y llegará con lo justo al debut de Argentina en el Mundial

El capitán, que debió salir en el último partido de Inter Miami, arrastra una molestia muscular en la pierna izquierda y será evaluado día a día antes de los amistosos.

Preocupación en la Selección Argentina: Lionel Messi sufrió una leve distensión en el isquiotibial izquierdo a 16 días del inicio del Mundial 2026. El capitán pidió el cambio durante la victoria de Inter Miami por 6 a 4 a Philadelphia Union y este lunes se realizó estudios médicos que descartaron una lesión de gravedad. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confía en que podrá estar disponible para el debut frente a Argelia, el próximo 16 de junio en Kansas.