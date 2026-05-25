Messi sufrió una distensión y llegará con lo justo al debut de Argentina en el Mundial

El capitán, que debió salir en el último partido de Inter Miami, arrastra una molestia muscular en la pierna izquierda y será evaluado día a día antes de los amistosos.
Preocupación en la Selección Argentina: Lionel Messi sufrió una leve distensión en el isquiotibial izquierdo a 16 días del inicio del Mundial 2026. El capitán pidió el cambio durante la victoria de Inter Miami por 6 a 4 a Philadelphia Union y este lunes se realizó estudios médicos que descartaron una lesión de gravedad. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confía en que podrá estar disponible para el debut frente a Argelia, el próximo 16 de junio en Kansas.
Los estudios determinaron una pequeña ruptura fibrilar que demandará entre 10 y 14 días de recuperación. Aunque su presencia en los amistosos ante Honduras e Islandia quedó en duda, en la Selección son optimistas con respecto a su evolución. Messi tiene previsto sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste en Estados Unidos el 1° de junio, una vez finalizada su actividad con Inter Miami en la MLS.
La molestia apareció a los 28 minutos del segundo tiempo, bajo una intensa lluvia en el Nu Stadium. Messi frenó su marcha, se tomó la parte posterior de la pierna izquierda y pidió el cambio de inmediato. Luego abandonó el campo directamente rumbo al vestuario, sin pasar por el banco de suplentes.
Tras el encuentro, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó llevar tranquilidad y vinculó el episodio al desgaste físico. “Realmente estaba fatigado. El campo estaba pesado y ante la duda uno trata de no arriesgar”, explicó en conferencia de prensa. El técnico también aclaró que no había mantenido una conversación con el futbolista antes de que se conocieran los resultados de los estudios médicos.
Messi no es el único jugador de la Selección Argentina que llega al Mundial con molestias físicas. Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano Martínez también atraviesan distintos problemas físicos en la recta final de la temporada. Antes del debut ante Argelia, el seleccionado disputará dos amistosos preparatorios frente a Honduras, el 6 de junio en Texas, e Islandia, el 9 en Alabama.
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