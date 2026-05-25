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Con Lamine Yamal, la lista de convocados de España para el Mundial 2026

Luis de La Fuente dio a conocer los nombres de los 26 futbolistas que representarán a la selección candidata en la Copa del Mundo que iniciará el próximo 11 de junio.

España dio a conocer la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026, que iniciará el próximo 11 de junio. La selección dirigida por Luis de La Fuente es una de las grandes candidatas a consagrarse en el torneo y tiene todos los reflectores apuntando a su participación, sobre todo a su gran figura: Lamine Yamal.

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A pesar de la lesión que alarmó en el entorno del cuerpo técnico y a toda España, el crack del Barcelona estará en la competición. Había sufrido una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, la cual le impide sumar minutos desde el 22 de abril. De hecho, en una de las últimas notas, Yamal comentó que "no tocaría ningún balón hasta el Mundial" con algo de broma y verdad, en referencia al cuidado extremo por el susto que puso casi en duda su participación. Ahora, transita el último tramo de su recuperación.

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La gran novedad en esta nómina es la ausencia de jugadores del Real Madrid, por primera vez en toda la historia. El DT de La Roja decidió recortar a Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo, quienes habían sido incluidos en la prelista de 55. De hecho, Dani Carvajal, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su despedida del Merengue y que supo ser capitán de la Roja, no recibió el llamado al igual que el delantero Álvaro Morata. De la Fuente se refirió a sus ausencias y dejó en claro que no es un ciclo cerrado: "Han dejado un legado imborrable. No se ha terminado sus ciclos. Llegarán mejores momentos para volver a contar con ellos".

Además, la selección sufrirá la ausencia de Fermín López, que quedó afuera de la cita mundialista por una repentina fractura en el quinto metatarsiano hace unos pocos días. El mediocampista del Barcelona era uno de los puestos asegurados, pero la lesión de último momento lo dejó sin Mundial y complicó al técnico.

También están Pedri y Gavi como nombres destacados. Este último temía por su participación debido a las largas lesiones que atravesó en el último tiempo.

Convocados España

La selección campeona del mundo en 2010 y posible rival de Argentina en 16avos, debutará en el Mundial el próximo 15 de junio ante Cabo Verde por el grupo H, en Estados Unidos. Previamente, enfrentará dos amistosos: frente a Irak ,el 4/6, y Perú, el 8/6.

La lista de España para el Mundial 2026

ARQUEROS

  • Unai Simón (Athletic Club)
  • David Raya (Arsenal, ENG)
  • Joan García (FC Barcelona).

DEFENSORES

  • Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG)
  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
  • Aymeric Laporte (Athletic Club)
  • Pau Cubarsi (FC Barcelona)
  • Marc Pubill (Atlético de Madrid)
  • Eric García (FC Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea, ENG)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER).

MEDIOCAMPISTAS

  • Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG)
  • Martín Zubimendi (Arsenal, ENG)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Fabían Ruiz (París Saint-Germain, FRA)
  • Dani Olmo (FC Barcelona)
  • Mikel Merino (Arsenal, ENG)
  • Gavi (FC Barcelona)
  • Alex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS

  • Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG)
  • Ferrán Torres (FC Barcelona)
  • Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
  • Borja Iglesias (Celta de Vigo)
  • Nico Williams (Athletic Club)
  • Víctor Muñoz (CA Osasuna).

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