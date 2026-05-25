Con Lamine Yamal, la lista de convocados de España para el Mundial 2026

También están Pedri y Gavi como nombres destacados. Este último temía por su participación debido a las largas lesiones que atravesó en el último tiempo.

Convocados España

La selección campeona del mundo en 2010 y posible rival de Argentina en 16avos, debutará en el Mundial el próximo 15 de junio ante Cabo Verde por el grupo H, en Estados Unidos. Previamente, enfrentará dos amistosos: frente a Irak ,el 4/6, y Perú, el 8/6.

La lista de España para el Mundial 2026

ARQUEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal, ENG)

Joan García (FC Barcelona).

DEFENSORES

Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Eric García (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea, ENG)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER).

MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG)

Martín Zubimendi (Arsenal, ENG)

Pedri (FC Barcelona)

Fabían Ruiz (París Saint-Germain, FRA)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Mikel Merino (Arsenal, ENG)

Gavi (FC Barcelona)

Alex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS