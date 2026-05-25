River: Rivero cerró sus redes, posibles partidas y Coudet expuesto a una gran sanción

En paralelo, Coudet quedó expuesto a una suspensión importante después de los insultos contra Falcón Pérez una vez consumada la derrota. El árbitro informó formalmente los agravios del entrenador y el Tribunal de Disciplina podría aplicarle una sanción de al menos cuatro fechas. El DT le había gritado “sos un ladrón” mientras abandonaba el campo y luego volvió desde el vestuario para continuar con sus reclamos. “Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”, lanzó el Chacho en una escena cargada de tensión.

La derrota también aceleró una profunda revisión del plantel de cara al segundo semestre. Varios futbolistas aparecen con chances concretas de salir, ya sea por bajo rendimiento, falta de continuidad o posibles ofertas del exterior. Entre los nombres que podrían dejar el club figuran Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Maximiliano Salas y el propio Rivero. También genera incertidumbre la situación de Juan Fernando Quintero, cuya escasa participación en la final provocó cuestionamientos y reactivó versiones sobre una posible salida tras el Mundial.

Cabe remarcar que Eduardo Coudet aún no pudo formar el plantel, si no que heredó el equipo construido por Marcelo Gallardo. El Millonario sabe que asumen que el mercado será determinante para redefinir el proyecto deportivo después de otro golpe importante. Más allá de las decisiones individuales, la derrota en Córdoba profundizó el malestar de los hinchas y volvió a poner en discusión el rumbo futbolístico del equipo.