River: Rivero cerró sus redes, posibles partidas y Coudet expuesto a una gran sanción

El Millonario vive un momento de tensión e incertidumbre después de perder la final del Torneo Apertura con Belgrano.
River vive un momento de tensión e incertidumbre después de habérsele escapado el título del Torneo Apertura con Belgrano en el Mario Alberto Kempes con dos goles sufridos en tres minutos. Lautaro Rivero cerró sus redes en medio de las furiosas críticas, hay posibles partidas en este contexto y Coudet está expuesto a una gran sanción.
Lautaro Rivero quedó marcado por la derrota de River con Belgrano debido al penal que cometió en el Kempes y derivó en el 2-2 de Belgrano cuando parecía que el trofeo ya estaba preparándose para ir a Núñez. Después del partido, el juvenil cerró temporalmente sus redes sociales por los mensajes y cuestionamientos recibidos, aunque horas más tarde reapareció con un comunicado dirigido a los hinchas. “Me voy con bronca porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. El compromiso es total y voy a seguir dejando todo para llevar a River a lo más alto”, dijo.
La situación de Rivero también abrió interrogantes sobre su continuidad en el club: si bien renovó contrato hasta diciembre de 2029 y tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares no descartan una venta en el próximo mercado. El defensor perdió respaldo interno y externo por su bajo nivel, mientras algunos clubes europeos siguen de cerca su situación. River entiende que una transferencia podría ser beneficiosa para todas las partes en un contexto de fuerte desgaste con los hinchas.
En paralelo, Coudet quedó expuesto a una suspensión importante después de los insultos contra Falcón Pérez una vez consumada la derrota. El árbitro informó formalmente los agravios del entrenador y el Tribunal de Disciplina podría aplicarle una sanción de al menos cuatro fechas. El DT le había gritado “sos un ladrón” mientras abandonaba el campo y luego volvió desde el vestuario para continuar con sus reclamos. “Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”, lanzó el Chacho en una escena cargada de tensión.
La derrota también aceleró una profunda revisión del plantel de cara al segundo semestre. Varios futbolistas aparecen con chances concretas de salir, ya sea por bajo rendimiento, falta de continuidad o posibles ofertas del exterior. Entre los nombres que podrían dejar el club figuran Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Maximiliano Salas y el propio Rivero. También genera incertidumbre la situación de Juan Fernando Quintero, cuya escasa participación en la final provocó cuestionamientos y reactivó versiones sobre una posible salida tras el Mundial.
Cabe remarcar que Eduardo Coudet aún no pudo formar el plantel, si no que heredó el equipo construido por Marcelo Gallardo. El Millonario sabe que asumen que el mercado será determinante para redefinir el proyecto deportivo después de otro golpe importante. Más allá de las decisiones individuales, la derrota en Córdoba profundizó el malestar de los hinchas y volvió a poner en discusión el rumbo futbolístico del equipo.
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