River cumple 125 años: publicó un emotivo video y lanzó una camiseta a la venta

En paralelo a los festejos, River presentó una camiseta edición limitada por el 125° aniversario, desarrollada por Adidas con referencias a los primeros años de la institución. La nueva indumentaria incorpora una banda roja confeccionada con una técnica de costura inspirada en los modelos históricos y recupera uno de los primeros escudos registrados oficialmente por el club. Además, incluye una etiqueta conmemorativa diseñada especialmente para la fecha.

camiseta river 125 La camiseta especial de River por sus 125 años.

La camiseta ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales de venta de la marca y del club, incluida la tienda del Museo River. El lanzamiento se produjo en una jornada atravesada por sentimientos encontrados para los hinchas, luego de la caída en la final del torneo local. Sin embargo, la conmemoración de los 125 años volvió a poner en primer plano el recorrido histórico de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.