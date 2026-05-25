Fútbol |

River cumple 125 años: publicó un emotivo video y lanzó una camiseta a la venta

El club de Núñez celebró un nuevo aniversario de su fundación con el Beto Alonso como figura central y lanzó una pilcha de edición especial junto a Adidas.

River, fundado el 25 de mayo de 1901, celebra este lunes sus 125 años de vida, una llena de triunfos, de títulos, de ídolos, en la que tocó fondo y volvió para ser aún más grande. El club de Núñez publicó un emotivo video con el Beto Alonso de protagonista y lanzó una camiseta especial a la venta.

El material audiovisual fue acompañado por el himno del club y mostró escenas de distintas etapas históricas de River, desde La Máquina y los títulos de Ángel Labruna hasta la Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid frente a Boca. También aparecieron Marcelo Gallardo, Ramón Díaz y el equipo campeón de América de 1986 encabezado por Alonso, quien recorrió emocionado el Museo River. "Felices 125 años, River. Te quiero", finalizó el Beto.

ADEMÁS: Se confirmó la lesión de Messi: cuánto tiene de recuperación

El video también puso el foco en el presente y el futuro del club con la participación de jóvenes futbolistas de las divisiones formativas y del plantel femenino: Santiago Espíndola, Liam Chaya y Francisca Altgelt formaron parte del homenaje. La intención institucional fue unir distintas generaciones en una misma celebración en claro guiño al himno del club que expresa "unir el glorioso pasado y el brillante porvenir".

En paralelo a los festejos, River presentó una camiseta edición limitada por el 125° aniversario, desarrollada por Adidas con referencias a los primeros años de la institución. La nueva indumentaria incorpora una banda roja confeccionada con una técnica de costura inspirada en los modelos históricos y recupera uno de los primeros escudos registrados oficialmente por el club. Además, incluye una etiqueta conmemorativa diseñada especialmente para la fecha.

camiseta river 125
La camiseta especial de River por sus 125 años.

La camiseta especial de River por sus 125 años.

La camiseta ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales de venta de la marca y del club, incluida la tienda del Museo River. El lanzamiento se produjo en una jornada atravesada por sentimientos encontrados para los hinchas, luego de la caída en la final del torneo local. Sin embargo, la conmemoración de los 125 años volvió a poner en primer plano el recorrido histórico de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

ADEMÁS: Con Lamine Yamal, la lista de convocados de España para el Mundial 2026

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados