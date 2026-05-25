River cumple 125 años: publicó un emotivo video y lanzó una camiseta a la venta

El club de Núñez celebró un nuevo aniversario de su fundación con el Beto Alonso como figura central y lanzó una pilcha de edición especial junto a Adidas.
River, fundado el 25 de mayo de 1901, celebra este lunes sus 125 años de vida, una llena de triunfos, de títulos, de ídolos, en la que tocó fondo y volvió para ser aún más grande. El club de Núñez publicó un emotivo video con el Beto Alonso de protagonista y lanzó una camiseta especial a la venta.
El material audiovisual fue acompañado por el himno del club y mostró escenas de distintas etapas históricas de River, desde La Máquina y los títulos de Ángel Labruna hasta la Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid frente a Boca. También aparecieron Marcelo Gallardo, Ramón Díaz y el equipo campeón de América de 1986 encabezado por Alonso, quien recorrió emocionado el Museo River. "Felices 125 años, River. Te quiero", finalizó el Beto.
El video también puso el foco en el presente y el futuro del club con la participación de jóvenes futbolistas de las divisiones formativas y del plantel femenino: Santiago Espíndola, Liam Chaya y Francisca Altgelt formaron parte del homenaje. La intención institucional fue unir distintas generaciones en una misma celebración en claro guiño al himno del club que expresa "unir el glorioso pasado y el brillante porvenir".
En paralelo a los festejos, River presentó una camiseta edición limitada por el 125° aniversario, desarrollada por Adidas con referencias a los primeros años de la institución. La nueva indumentaria incorpora una banda roja confeccionada con una técnica de costura inspirada en los modelos históricos y recupera uno de los primeros escudos registrados oficialmente por el club. Además, incluye una etiqueta conmemorativa diseñada especialmente para la fecha.
La camiseta ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales de venta de la marca y del club, incluida la tienda del Museo River. El lanzamiento se produjo en una jornada atravesada por sentimientos encontrados para los hinchas, luego de la caída en la final del torneo local. Sin embargo, la conmemoración de los 125 años volvió a poner en primer plano el recorrido histórico de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.
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