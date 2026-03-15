Sorpresa: la primera foto pública de Marcelo Gallardo tras marcharse de River

El Muñeco aseguró que iba a centrarse a su rol como padre y cumplió al rechazar la oferta de Vasco Da Gama que le llegó apenas se marchó de River y al ir a ver a Benjamín a futsal. La relación de Marcelo con Parque Chas no es solo por su hijo, dado que la institución está encabezada por Gabriel Rodríguez, formador que lo fichó a él cuando era joven.