Sorpresa: la primera foto pública de Marcelo Gallardo tras marcharse de River

A días de ponerle fin a su segundo ciclo como entrenador del club de Núñez, el Muñeco volvió a aparecer en escena al haber decidido centrarse en su rol como padre.
Marcelo Gallardo reapareció públicamente después de marcharse de River al ponerle fin a su segundo ciclo como entrenador. El Muñeco volvió a aparecer en escena al haber decidido centrarse en sol como padre, como prometió en su breve discurso de despedida del Millonario.
Gallardo fue a alentar a su hijo Benjamín, que juega al futsal en el Club Asociación de Fomento Parque Chas. Allí se tomó una foto con Tobías Zuccoli, futbolista categoría 2013 de las infantiles del Millonario, que también juega el otro deporte con su hijo en esa institución.
El Muñeco aseguró que iba a centrarse a su rol como padre y cumplió al rechazar la oferta de Vasco Da Gama que le llegó apenas se marchó de River y al ir a ver a Benjamín a futsal. La relación de Marcelo con Parque Chas no es solo por su hijo, dado que la institución está encabezada por Gabriel Rodríguez, formador que lo fichó a él cuando era joven.
El menor de los Gallardo se desempeña como delantero y comenzó a practicar la actividad en Parque Chás el año pasado, donde está dando sus primeros pasos en el fútbol, con el apoyo de su padre. En 2025, su categoría, la 2019, fue campeona del campeonato.
comentar