Nicolás Otamendi: gol con Benfica y Mourinho habló de la chance de que se vaya a Barcelona

Otamendi abrió el marcador a los 29 minutos de juego con un fuerte cabezazo que picó y tuvo destino de red tras un tiro libre desde la derecha del campo de juego. De esta manera, llegó a su gol número 17 en el club portugués, en donde es capitán y se ganó el cariño de la hincha tras varias temporadas defendiendo la camiseta con grandes actuaciones.

Sin embargo, Braga dio vuelta el partido con tantos de Rodrigo Zalazar (a los 38 minutos de penal) y Pau Víctor en la última del primer tiempo. Ya en el complemento, Fredrik Aursnes puso el 2-2 definitivo en el partido. Con este empate, Benfica sigue tercero en la liga con 36 puntos, a siete del líder Porto, que tiene un partido menos.

Capitão nas alturas! — SL Benfica (@SLBenfica) December 28, 2025

Tras el encuentro, José Mourinho fue contundente sobre la posibilidad de que Otamendi se vaya al Barcelona: “No tengo miedo en absoluto, porque no me ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada sobre la posibilidad de que se vaya. No tengo motivos para preocuparme por algo que, hasta que alguno de ellos me lo diga, es inexistente”.

“Mi relación con Otamendi es muy abierta. Ninguno de los dos ha tocado este tema, así que no tengo motivos para preocuparme. Lo estaría si alguno de ellos dijera algo, lo cual, hasta ahora, no ha sucedido”, concluyó el tema el entrenador con pasado en el Real Madrid.

Cabe recordar que Otamendi termina en junio del año que viene su contrato con Benfica y en las últimas horas creció el rumor de que el Blaugrana se fijó en él para reemplazar al lesionado Andreas Christensen y en medio de la licencia de Ronald Araújo que fue autorizada por la institución.