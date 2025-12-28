Domingo ideal para Lautaro Martínez: gol, máximo anotador de la Serie A e Inter puntero

El bahiense de 28 años marcó a veinte minutos del cierre del partido tras un grosero error del defensor suizo-albanés Berat Djimsiti: Pio Espósito lo aprovechó y habilitó al atacante surgido en Racing para que defina a la red. El 9 está intratable: lleva cinco tantos en las últimas cuatro jornadas.

Con este triunfo, Inter llegó a los 36 puntos y mantiene el primer lugar en la tabla de posiciones con uno de ventaja sobre Milan y dos sobre Napoli. Por su parte, Atalanta quedó con 22 unidades en el 11º lugar del escalafón y no pudo acercarse a zona de clasificación para las copas europeas.

Lautaro Martínez está cerrando un 2025 con grandes números personales: disputó 53 partidos con la camiseta del Neroazzurri y participó directamente en 34 goles. El Toro convirtió 30 tantos y aportó 4 asistencias en un año calendario donde su equipo llegó a la final de la Champions League y perdió en las últimas jornadas la Serie A con Napoli.

De hecho, Lautaro terminaría el año como goleador de la Serie A 2025-26: llegó a nueve festejos con el de Atalanta, pasando por uno a Christian Pulisic, hombre del Milan. El argentino Nicolás Paz y los futbolistas Rasmus Höjlund, Kenan Yldz, Hakan Calhanoglu y Riccardo Orsolini siguen con seis tantos.