Gabriel Batistuta, entre la ilusión mundialista y su crítica al fútbol moderno

Batistuta se mostró optimista con respecto a la participación de la Scaloneta en el Mundial: “En este momento es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”.

Luego, el ex goleador cuestionó por qué la Selección no aparece automáticamente entre los candidatos: “No sé por qué no la dan como candidata. Es como que no la tienen en cuenta y se dice ‘quién sabe hasta dónde llegamos’. Y yo estoy seguro de que se juega la final otra vez. Estoy convencido”.

Por otro lado, Batistuta se refirió a los delanteros que hoy ocupan su lugar en la Selección y no escatimó elogios para Julián Álvarez y Lautaro Martínez. “Me encantan los dos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cuál será la lógica para elegir. Los dos dan resultados, juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. Yo no sabría elegir, no veo diferencias".

"Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente podrían jugar juntos. Desde afuera, da la impresión de que sí”, aseguró en este diálogo con TyC Sports, dejando claro que ve en ambos a sus herederos naturales.

Por otro lado, su mirada sobre el fútbol actual no fue tan positiva. Con sinceridad, reconoció que su vínculo con el deporte cambió y que dejó de sentir el entusiasmo que lo acompañó durante décadas: “No veo mucho fútbol. Me está aburriendo mucho, lamentablemente. Viví del fútbol, me gusta como práctica y analizarlo, pero últimamente no tengo ese entusiasmo.

Además, criticó la evolución del juego y la desaparición del “9” clásico: “El 9 a lo Batistuta, a lo Vieri, no existe más. Ya no hay de esos que se quedaban clavados y dominaban el área. Ahora van para todos lados, se mueven… y encima es complicado porque ni siquiera tienen el número: usan cualquier número. Ese es el fútbol de hoy”.

Batistuta también cuestionó ciertos patrones tácticos que, según él, volvieron monótono el espectáculo: “Todos juegan medio parecido: salen jugando con el arquero, 20 toques cerca del área con el rival al acecho, y después terminan con un pelotazo que podrían haber hecho desde el principio. Es el fútbol que le dio resultados a Guardiola, y como somos humanos, todos seguimos la fórmula del éxito. No estoy tan de acuerdo”.

Ya sobre el final de la entrevista, el exgoleador abrió una de las páginas más sensibles de su historia personal y contó cómo logró recuperarse después de años de dolor incapacitante. “Solucioné el tema. Me pusieron una prótesis en cada pierna y ahora estoy muy bien: sonrío, puedo caminar y hacer una vida normal. Estaba limitadísimo, no podía ni dormir. La prótesis me salvó. Hoy disfruto, juego al pádel —aunque no debería— y practico mucho golf”, reveló.