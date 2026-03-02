A la espera de Coudet, River empató 1 a 1 con Independiente Rivadavia en Mendoza

El partido comenzó con una distracción de Gonzalo Montiel que terminó dejando a Juan Elordi mano a mano con Santiago Beltrán, quien muy rápido salió a achicarle y le ganó el duelo cuando iban apenas cuatro minutos de juego. Y, tras salvarse, el Millonario se acomodó bien en la cancha pero padeció la efectividad del local.

Cuando estaba cómodo y sin sufrir, River fue sorprendido con un golazo de Independiente Rivadavia a los 17' de juego: Matías Fernández le pegó de primera y en el aire a un balón rechazado tras un córner que dejó sin posibilidades a un Beltrán lógicamente muy tapado por la multitud en el área.

El gol llenó de confianza al local y el Millonario sufrió mucho su presión alta e intensidad durante varios minutos. De hecho, la Lepra de Mendoza estuvo a nada de ampliar el marcador con un cabezazo de José Florentín, que fue tapado por Beltrán con una gran reacción a puro reflejo.

Sin embargo, River vio la luz detrás del túnel con un gran centro preciso de Ian Subiabre y cabezazo de Gonzalo Montiel a los 37 minutos de juego. De esta manera, se fueron 1 a 1 al entretiempo y la intervención en esos minutos de Marcelo Escudero logró su resultado para el complemento.

River dominó el balón y continuó mejorando su circulación del balón, mucho mejor de lo visto en los últimos partidos con Gallardo de entrenador. Sin embargo, le costó trasladar ese buen manejo en situaciones de gol claras. Por otro lado, el Millonario controló bien a Sebastián Villa, a quién solo sufrió cuando se encargó de las pelotas paradas. De hecho, Beltrán tuvo una tercera atajada clave ante un cabezazo cercano post tiro libre del colombiano en tiempo de descuento.

De esta manera, River sigue en zona de clasificación en la Zona B del Torneo Apertura: está quinto con 11 puntos, a seis del propio puntero Independiente Rivadavia, que ahora le lleva dos a su escolta Tigre. El Millonario sacó adelante un compromiso muy difícil y espera la llegada al país del Chacho para iniciar una nueva era con ilusiones renovadas.