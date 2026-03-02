Videos: las tres grandes atajadas de Santiago Beltrán ante Independiente Rivadavia

Beltrán apareció a los tres minutos del primer tiempo para taparle un mano a mano al lateral Juan Manuel Elordi, después de una distracción de Gonzalo Montiel. Después, ya con desventaja en el marcador, a los 31 minutos atajó un cabezazo a quemarropa con muchos reflejos. Y, por último, sacó otro cabezazo muy cercano y potente en tiempo de descuento, siendo clave para mantener el 1-1 en el marcador.

Desde la lesión de Franco Armani, el juvenil se calzó los guantes y demostró seguridad en los balones aéreos y tuvo atajadas importantes como estas dos con Ind. Rivadavia. De hecho, acumuló varias vallas invictas antes del catastrófico 4 a 1 con Tigre en el Monumental donde si bien no tuvo su mejor noche tampoco fue el máximo responsable de los goles.

