Fútbol |

Videos: las tres grandes atajadas de Santiago Beltrán ante Independiente Rivadavia

Como en los mejores momentos de Franco Armani, el joven arquero salvó a River en tres oportunidades en el empate 1 a 1 con el conjunto mendocino.

Como en los mejores momentos de Franco Armani, Santiago Beltrán salvó a River en tres oportunidades en el empate 1 a 1 con Independiente Rivadavia con grandes atajadas. El joven arquero formado en el club demostró su jerarquía con técnica, reflejos y concentración en sus intervenciones claves para el visitante.

Beltrán apareció a los tres minutos del primer tiempo para taparle un mano a mano al lateral Juan Manuel Elordi, después de una distracción de Gonzalo Montiel. Después, ya con desventaja en el marcador, a los 31 minutos atajó un cabezazo a quemarropa con muchos reflejos. Y, por último, sacó otro cabezazo muy cercano y potente en tiempo de descuento, siendo clave para mantener el 1-1 en el marcador.

Desde la lesión de Franco Armani, el juvenil se calzó los guantes y demostró seguridad en los balones aéreos y tuvo atajadas importantes como estas dos con Ind. Rivadavia. De hecho, acumuló varias vallas invictas antes del catastrófico 4 a 1 con Tigre en el Monumental donde si bien no tuvo su mejor noche tampoco fue el máximo responsable de los goles.

Embed
Embed
Embed

ADEMÁS: El enojo de Arturo Vidal con Rodrigo De Paul: "Me lo cruzo y le meto una dura"

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados