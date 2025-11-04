Liverpool le ganó a Real Madrid con un gol de cabeza de Alexis Mac Allister

Mac Allister, intocable en el mediocampo del Liverpool, se mostró activo desde el inicio del partido contra Real Madrid. A los nueve minutos, después de un pase del propio Szoboszlai, el argentino remató a la carrera con su pierna diestra y elevó su disparo por encima del travesaño.

Después, en los instantes finales de la etapa inicial, estuvo muy cerca de marcar. Ya en el tiempo adicionado, dado por el árbitro Istvan Kovacs, el pampeano recibió un lanzamiento corto de Wirtz, orientó la pelota con un toque y sacudió un potente derechazo que obligó a una estirada de Courtois sobre uno de sus palos.

Embed

De esta manera, Mac Allister alcanzó cifras iguales con 15 goles y 15 asistencias en 110 partidos con Liverpool desde su llegada en julio de 2023 proveniente del Brighton. Sin embargo, este martes recién convirtió su primer festejo en la actual temporada, que se suma a los dos pases gol brindados en 15 duelos del presente curso.

Su entrenador, Arne Slot, lo sacó de la cancha a los 77 minutos para permitir el ingreso de Curtis Jones con vistas al último cuarto de hora. Su salida puede tener vinculación a ser el único jugador amonestado en los Reds, luego de que haya tenido que agarrarlo a Kylian Mbappé para detener un avance del francés al inicio del complemento.

Liverpool fue claramente superior a Real Madrid y la diferencia en el marcador no fue mayor por la gran actuación de Courtois. Triunfazo de los Reds para llegar a los nueve puntos en cuatro jornadas y mantenerse en zona de clasificación a octavos de final del certamen continental.

Por su parte, el Real Madrid de Franco Mastantuono, quien se perdió el encuentro por una pubalgia, perdió su invicto en la Champions League y también suma nueve unidades en las cuatro fechas de la Fase Liga. Ahora, en la próxima jornada, el club inglés recibirá a PSV y el Merengue visitará a Olympiakos.