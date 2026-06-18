Suiza aceleró en el final, goleó a Bosnia y acaricia la clasificación

Suiza destrabó el partido a veinte minutos del cierre, aprovechó la expulsión de Muharemovi en Bosnia y construyó una victoria amplia por 4 a 1 en Los Ángeles.
Suiza dio un paso importante en sus aspiraciones mundialistas al imponerse por 4 a 1 sobre Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles. El equipo dirigido por Murat Yakin revirtió la imagen pobre que había dejado en el debut ante Qatar donde le igualaron sobre el final. Es que este jueves fue superior durante gran parte del encuentro, monopolizó la posesión y generó las situaciones más claras más allá que necesitó paciencia para romper la resistencia de un rival que apostó por defenderse cerca de su área y sostener el empate durante más de una hora de juego.
Durante el primer tiempo, Suiza asumió el protagonismo y buscó constantemente por las bandas pero Bosnia logró sostenerse gracias a su orden defensivo y a las intervenciones de Nikola Vasilj, que volvió a lucirse en el complemento con una espectacular atajada ante una chilena de Ndoye y otra respuesta clave frente a Breel Embolo.
La resistencia bosnia se quebró a los 70 minutos gracias al ingreso de Johan Manzambi. El volante aprovechó un despeje defectuoso dentro del área y conectó una volea impecable para marcar el 1-0 a los 74' del duelo. El gol cambió por completo el desarrollo del partido y dejó a Bosnia obligada a adelantar sus líneas. Poco después, Tarik Muharemovi fue expulsado por derribar a Embolo cuando se escapaba rumbo al arco, una acción que terminó inclinando definitivamente la balanza a favor de los suizos.
Con espacios para atacar y un hombre más sobre el campo, Suiza amplió la ventaja en el cierre: Rubín Vargas definió de primera tras una asistencia de Embolo y luego volvió a participar con un desborde y centro atrás que terminó con el segundo tanto de Manzambi y el 3-0 en el marcador.
Bosnia descontó a través de Mahmic después de un tiro de esquina y en la última acción del encuentro Granit Xhaka transformó un penal en gol para sellar el 4-1 definitivo. El resultado dejó a los suizos segundos por diferencia de gol en el Grupo B y acarician la clasificación. En la última fecha enfrentará al anfitrión, el próximo miércoles a las 16, en busca de quedar como el líder absoluto de su zona.
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