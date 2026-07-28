La IFAB admitió un error arbitral en Argentina-Suiza: Embolo no debió ser expulsado en el Mundial 2026

Ese detalle reglamentario reavivó la discusión sobre la jugada y apunta directamente a la decisión tomada en aquel partido. De acuerdo con la interpretación difundida por el organismo, el VAR no estaba habilitado para intervenir de esa manera en una acción de simulación que derivó en una segunda amonestación.

¡EL PISCINAZO DE EMBOLO QUE LE COSTÓ LA EXPULSIÓN! pic.twitter.com/RMarZsZM8U — Marca Zonal | Data & Fútbol (@Marca_Zonal) July 12, 2026

Además, la entidad confirmó un cambio de criterio para situaciones similares. La aplicación de la regla vinculada a la confusión de identidad dejará de utilizarse en este tipo de jugadas hasta que se realice un análisis más profundo y pueda incorporarse una redacción específica dentro del reglamento.

Durante la Copa del Mundo, la acción había generado un intenso debate entre hinchas, analistas y protagonistas. Desde el debut hasta la final, cada fallo que involucró a la Selección Argentina fue examinado con detalle, y la expulsión del atacante suizo quedó como una de las decisiones arbitrales más discutidas del torneo.