La IFAB admitió un error arbitral en Argentina-Suiza: Embolo no debió ser expulsado en el Mundial 2026

El organismo que regula las reglas del juego aclaró el alcance del VAR en este tipo de acciones y dejó en evidencia que la segunda amarilla al delantero helvético fue una decisión incorrecta.
La polémica expulsión de Breel Embolo en el cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a quedar bajo la lupa. Esta vez fue la International Football Association Board (IFAB), encargada de definir las reglas del fútbol, la que aclaró el procedimiento reglamentario y dejó en evidencia que aquella decisión arbitral no debió haberse tomado.
La acción ocurrió cuando el encuentro estaba 1-1, cerca de la media hora del segundo tiempo, en Kansas City. Tras una caída del atacante suizo dentro del campo, el árbitro João Pinheiro sancionó inicialmente una infracción de Leandro Paredes y le mostró la tarjeta amarilla. Sin embargo, luego de recibir el llamado del VAR, anuló esa amonestación y terminó expulsando al delantero por considerar que había simulado. Con superioridad numérica, la Albiceleste se impuso por 3-1 en el cierre del tiempo suplementario.
La aclaración llegó a través de un mensaje oficial publicado por la IFAB en sus canales. Allí explicó: “Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”.
Ese detalle reglamentario reavivó la discusión sobre la jugada y apunta directamente a la decisión tomada en aquel partido. De acuerdo con la interpretación difundida por el organismo, el VAR no estaba habilitado para intervenir de esa manera en una acción de simulación que derivó en una segunda amonestación.
Además, la entidad confirmó un cambio de criterio para situaciones similares. La aplicación de la regla vinculada a la confusión de identidad dejará de utilizarse en este tipo de jugadas hasta que se realice un análisis más profundo y pueda incorporarse una redacción específica dentro del reglamento.
Durante la Copa del Mundo, la acción había generado un intenso debate entre hinchas, analistas y protagonistas. Desde el debut hasta la final, cada fallo que involucró a la Selección Argentina fue examinado con detalle, y la expulsión del atacante suizo quedó como una de las decisiones arbitrales más discutidas del torneo.
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