"Tentativa de homicidio": el fiscal de Independiente- U de Chile habló de la causa

"Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas", comentó Zitto en diálogo con DSports sobre el nuevo episodio de violencia en el fútbol desarrollado en nuestro país.

"Hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias", comentó el fiscal de la causa.

"Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para para el espectáculo deportivo antes de que comience", aseguró Zitto.

Si bien fue cuidadoso respecto a las medidas que se tomarán, explicó el motivo de la clausura del estadio Libertadores de América: "Viene a partir de la aparición de las imágenes y como se fue dando la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera. Entre todos los involucrados en la seguridad deberían ponerse de acuerdo en cómo van a hacer esto en cualquier otro partido de ahora en más en este estadio".

Justamente este mediodía, después de sus dichos, el fiscal se reunió con el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, para trabajar sobre el levantamiento de la suspensión del estadio.