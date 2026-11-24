La organización del partido homenaje al Apache a disputarse el domingo 20 de diciembre contó cómo será el expendio de localidades.
La despedida de Carlos Tevez ya tiene fecha para la venta de entradas. El partido homenaje al ídolo de Boca se disputará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera y la organización confirmó cómo será el expendio de localidades, los medios de pago habilitados y las condiciones para acceder al evento.
La primera etapa será una preventa exclusiva para clientes de BBVA Mastercard, que comenzará este miércoles 25 de noviembre a las 12 y se extenderá hasta el jueves 26 a las 23.59, o hasta agotar las 7.000 entradas disponibles. La compra deberá realizarse con tarjetas de crédito Mastercard del banco mediante MODO.
Por su parte, la venta general comenzará el viernes 27 de noviembre a las 12, sujeta a la disponibilidad de localidades. En esta instancia se podrá pagar mediante MODO y Mercado Pago, con tarjetas de crédito, débito o dinero en cuenta. Además, continuará vigente el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard de BBVA a través de MODO.
Los tickets se podrán adquirir a través del sitio oficial apache.fantixtickets.com. Cada usuario tendrá un límite de cuatro entradas, acumuladas entre todas las operaciones. Por el momento, los precios de las localidades no fueron informados por la organización.
Una vez concretada la compra, las entradas llegarán dentro de las siguientes 24 horas a la aplicación oficial ADIOS APACHE. Para utilizarlas será necesario ingresar con el mismo correo electrónico registrado durante la operación. Entre los invitados confirmados para la despedida aparecen Martín Palermo, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rio Ferdinand y Rolando Schiavi.
Tevez ganó 11 títulos oficiales con Boca, divididos en 7 nacionales y 4 internacionales a lo largo de sus tres ciclos en el club. En su primera etapa conquistó el Torneo Apertura 2003, la Copa Libertadores 2003, la Copa Intercontinental 2003 y la Copa Sudamericana 2004. Tras su regreso al fútbol argentino, amplió su palmarés local obteniendo el Campeonato de Primera División 2015, la Copa Argentina 2015, el Campeonato 2016/17, las Superligas 2017/18 y 2019/20, la Supercopa Argentina 2018 (disputada en 2019) y la Copa Diego Armando Maradona 2020 (finalizada en enero de 2021).
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