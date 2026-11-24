Una vez concretada la compra, las entradas llegarán dentro de las siguientes 24 horas a la aplicación oficial ADIOS APACHE. Para utilizarlas será necesario ingresar con el mismo correo electrónico registrado durante la operación. Entre los invitados confirmados para la despedida aparecen Martín Palermo, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rio Ferdinand y Rolando Schiavi.

Tevez ganó 11 títulos oficiales con Boca, divididos en 7 nacionales y 4 internacionales a lo largo de sus tres ciclos en el club. En su primera etapa conquistó el Torneo Apertura 2003, la Copa Libertadores 2003, la Copa Intercontinental 2003 y la Copa Sudamericana 2004. Tras su regreso al fútbol argentino, amplió su palmarés local obteniendo el Campeonato de Primera División 2015, la Copa Argentina 2015, el Campeonato 2016/17, las Superligas 2017/18 y 2019/20, la Supercopa Argentina 2018 (disputada en 2019) y la Copa Diego Armando Maradona 2020 (finalizada en enero de 2021).