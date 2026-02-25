Torneo Apertura: Barracas Central le ganó 2 a 1 a Tigre y le quitó el invicto

Tigre abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con Ignacio Russo, tras una buena acción individual de Jabes Saralegui. Sin embargo, en el arranque del segundo tiempo Barracas cambió el rumbo del partido: Fernando Tobio igualó a los seis minutos y, apenas tres más tarde, Facundo Bruera marcó de cabeza para sellar la remontada.

El conjunto de Diego Dabove manejó la pelota en la primera mitad y generó las situaciones más claras, pero perdió solidez defensiva tras el descanso. Barracas aprovechó ese tramo de desconcierto y golpeó en dos jugadas consecutivas que modificaron el resultado. En el tramo final, Tigre buscó el empate con centros y presión alta, aunque chocó contra una defensa firme y un equipo local replegado que cuidó la ventaja en su casa.

Con este triunfo, Barracas cortó una racha de dos derrotas seguidas y sumó tres puntos importantes. Ahora, el sábado visitará a Argentinos desde las 19.15 mientras que Tigre sufrió su primera caída en el certamen y recibirá el mismo día desde las 21.30 a Gimnasia de La Plata.

El resumen de la victoria de Barracas Central sobre Tigre