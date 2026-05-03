Todo confirmado: así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

De esta manera, así quedaron definidos los compromisos de octavos de final: Independiente Rivadavia vs. Unión en Mendoza (sábado), Estudiantes vs. Racing en UNO (domingo), Boca vs. Huracán en La Bombonera (sábado), River vs. San Lorenzo en el Monumental (domingo), Vélez vs. Gimnasia en el José Amalfitani (domingo), Argentinos Juniors vs. Lanús en La Paternal (sábado), Talleres vs. Belgrano en el Kempes (sábado) y Rosario Central vs. Independiente en Arroyito (domingo)

¿Y cuándo podrían cruzarse Boca y River? Ambos terminaron segundos en sus grupos y quedaron de lados diferentes de los cuadros por lo que solamente podrían enfrentarse en una supuesta final del certamen. El tiempo dirá si habrá otro derby con un trofeo de por medio.