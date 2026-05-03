Todo confirmado: así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

Tras finalizarse la fase regular, Boca recibirá a Huracán, River a San Lorenzo y habrá clásico entre Belgrano y Talleres, entre otros emparejamientos por la primera instancia de playoffs del campeonato.
Todo definido: los cruces de octavos de final del Torneo Apertura quedaron confirmados después de que este lunes finalizó la fase regular del certamen local. Boca recibirá a Huracán, River a San Lorenzo y habrá clásico entre Belgrano y Talleres, entre otros emparejamientos por la primera instancia de playoffs del campeonato.
La Zona A del Apertura finalizó de la siguiente manera en los puestos de clasificación: Estudiantes (31), Boca (30), Vélez (28), Talleres (26), Independiente (24), Lanús (24), San Lorenzo (22) y Unión (21). Defensa, que de vencer este lunes a Gimnasia de Mendoza durante podía quedar octavo o séptimo por diferencia de gol, cayó y fue eliminado.
Por su parte, los primeros ocho y el orden de la Zona B fue el siguiente con Independiente Rivadavia (34), River (29), Argentinos Juniors (29), Rosario Central (28), Belgrano (26), Gimnasia (26), Huracán (22) y Racing (21). El Globo y La Academia clasificaron este domingo con lo justo después de empatar sin goles entre ellos: de hecho el equipo de Costas avanzó por mejor diferencia de gol que Barracas Central, que tenía los mismos puntos.
De esta manera, así quedaron definidos los compromisos de octavos de final: Independiente Rivadavia vs. Unión en Mendoza (sábado), Estudiantes vs. Racing en UNO (domingo), Boca vs. Huracán en La Bombonera (sábado), River vs. San Lorenzo en el Monumental (domingo), Vélez vs. Gimnasia en el José Amalfitani (domingo), Argentinos Juniors vs. Lanús en La Paternal (sábado), Talleres vs. Belgrano en el Kempes (sábado) y Rosario Central vs. Independiente en Arroyito (domingo)
¿Y cuándo podrían cruzarse Boca y River? Ambos terminaron segundos en sus grupos y quedaron de lados diferentes de los cuadros por lo que solamente podrían enfrentarse en una supuesta final del certamen. El tiempo dirá si habrá otro derby con un trofeo de por medio.
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