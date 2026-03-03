Se reúnen los dirigentes en AFA para definir si se realiza el paro

La reunión se realizará en medio de la fuerte disputa entre la AFA y el Gobierno Nacional -al cual la AFA denuncia por “persecusión”- y la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido durante más de un año en Venezuela y repatriado tras una gestión del ente madre del fútbol argentino.

Los dirigentes podrían reconsiderar la decisión tras considerar el impacto deportivo y económico de frenar el Torneo. La protesta está prevista desde este jueves 5 de marzo y se iba a extender hasta el domingo 8.

La decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el presidente Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Cómo estaba programada la fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A) 22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)