Se reúnen los dirigentes en AFA para definir si se realiza el paro

La medida de fuerza fue anunciada la semana pasada y suspendería todos los partidos de la Liga, desde este jueves 5 al domingo 8 de marzo, correspondientes a la fecha 9 del Torneo Apertura.
Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunirán esta tarde para definir si se levanta o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
La reunión se realizará en medio de la fuerte disputa entre la AFA y el Gobierno Nacional -al cual la AFA denuncia por “persecusión”- y la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido durante más de un año en Venezuela y repatriado tras una gestión del ente madre del fútbol argentino.
Los dirigentes podrían reconsiderar la decisión tras considerar el impacto deportivo y económico de frenar el Torneo. La protesta está prevista desde este jueves 5 de marzo y se iba a extender hasta el domingo 8.
La decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el presidente Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.
Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.
Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A) 22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
