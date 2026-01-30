Torneo Apertura: Lanús le ganó a Unión y Banfield cayó ante Sarmiento

El equipo de Mauricio Pellegrino fue superior desde el inicio y logró destrabar el partido ante Unión tras la expulsión de Valentín Fascendini, sancionada vía VAR, en el visitante. De hecho, enseguida Ramiro Carrera aprovechó una jugada sucia en el área para abrir el marcador. Ya en el complemento Marcelino Moreno amplió la diferencia con una definición precisa tras una buena asistencia de Eduardo Salvio.

Con el 2-0, el Granate parecía tener el partido controlado, pero Unión reaccionó y descontó con un verdadero golazo de Cristian Tarragona, que volvió a meter tensión en el cierre. Lanús terminó defendiendo la ventaja con uñas y dientes, sostuvo el resultado y celebró su segunda victoria consecutiva, que lo deja como líder del Grupo A junto a Vélez. En la próxima fecha, el Granate visitará a Instituto en Córdoba, el martes desde las 21.15, con la chance de seguir consolidando su buen arranque.

El resumen de Lanús 2-1 Unión

Banfield, en cambio, no pudo en su visita a Junín y cayó por 1-0 ante Sarmiento en un encuentro marcado por una acción clave sobre el final del primer tiempo, cuando el partido parecía encaminarse al descanso sin goles: Nicolás Meriano cometió una infracción sobre Diego Churín, vio la roja y dejó al Taladro con 10. El propio Churín se hizo cargo del penal y convirtió el único gol del partido.

En el complemento, Banfield intentó reordenarse y buscar el empate con los cambios, pero le costó generar situaciones claras y Sarmiento supo administrar la ventaja. Así, el equipo de Pedro Troglio sumó su segunda presentación sin triunfos y continúa con dudas en este inicio de torneo. En la próxima fecha buscará recuperarse cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, el martes a las 19, con la necesidad de empezar a sumar para no quedar relegado en las tablas.

El resumen de Sarmiento 1-0 Banfield