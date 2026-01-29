Torneo Apertura: Defensa le ganó a Riestra y empataron Belgrano y Tigre

En el estadio Guillermo Laza, Defensa golpeó en el momento justo y sostuvo la ventaja con solidez, tras un inicio parejo y friccionado. El Halcón encontró el quiebre a los 28 minutos del primer tiempo con un verdadero golazo de Rubén Botta, que sacó un derechazo desde afuera del área imposible para Ignacio Arce. A partir de ahí, el equipo de Mariano Soso manejó los tiempos, incluso tras un gol insólitamente anulado por una supuesta mano de David Martínez tras intervención del VAR.

En el complemento, Riestra empujó con más voluntad que claridad, acumuló amonestados y buscó el empate a través de pelotas detenidas, pero se topó con una defensa ordenada y con un Defensa que supo enfriar el partido con cambios y posesión. El triunfo le permitió al Halcón cortar una larga racha sin ganar como visitante y sumar sus primeros tres puntos en el torneo, con la mira puesta ahora en su próximo compromiso como local ante Estudiantes, el lunes a las 17.30, mientras que el Malevo intentará levantar cabeza cuando visite a Barracas, el domingo a partir de las 19.

El resumen de Riestra 0-1 Defensa y Justicia

Embed

En Córdoba, Belgrano y Tigre protagonizaron un encuentro cambiante que terminó en un empate con un 1-1 clavado en el marcador. El primer tiempo fue disputado, con el Pirata teniendo más la pelota y Tigre apostando al orden defensivo y a las transiciones y sin romperse el cero. En el arranque del segundo tiempo, el Matador encontró la ventaja a los 16 minutos con una buena definición de David Romero tras un rebote del arquero, que silenció momentáneamente al Gigante de Alberdi.

Belgrano reaccionó con los cambios y con el ingreso del Mudo Vázquez, que aportó claridad en los metros finales. Tras un gol anulado a Zelarayán por offside, el empate llegó a los 37 minutos con un gran remate de Lautaro Gutiérrez, que volvió a ser decisivo.

El Pirata buscará ahora ratificar lo mostrado cuando visite a Argentinos Juniors, el lunes desde las 22, mientras que Tigre regresará a Victoria para recibir a Racing, el mismo día a las 19.45, con la intención de seguir sumando en este inicio del Apertura.

El resumen de Belgrano 1-1 Tigre