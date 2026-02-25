Torneo Apertura: Independiente empató con Gimnasia de Mendoza de visitante

En un partido chato y con más fricciones que juego, Gimnasia de Mendoza golpeó de entrada con un golazo de Santiago Rodríguez, mientras que Ignacio Malcorra igualó antes del descanso. Tras una primera etapa con emociones, el complemento casi no tuvo situaciones claras y sobre el final Sebastián Valdez vio la roja dejando al Rojo con diez.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros casi pierde con el humilde conjunto mendocino, que venía de dos derrotas consecutivas ante Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata, con lesiones e imposibilidad de repetir equipo. Claro está, el Rojo también llegó arrastrando dudas luego del 2-3 sufrido ante Independiente Rivadavia, que significó el primer golpe serio en el campeonato y lo obligaba a reaccionar para no perder terreno en la Zona A.

El encuentro comenzó con intensidad y sorpresa: a los 5' Santiago Rodríguez sacó un remate inesperado por encima de Rodrigo Rey y adelantó al local. Independiente intentó responder con más empuje que claridad, apoyado en la movilidad de Malcorra y Pussetto, pero le costó generar peligro sostenido ante un rival que se cerró bien y apostó a las transiciones rápidas.

La igualdad llegó a los 42 minutos, cuando Malcorra encontró un espacio tras una serie de rebotes y definió para el 1-1 que sería definitivo. El segundo tiempo fue pobre: muchas infracciones, interrupciones y pocas ideas. El Lobo insinuó algo más con centros y pelotas paradas, mientras que el Rojo nunca logró imponer condiciones.

El próximo sábado, Gimnasia de Mendoza visitará a Boca en la Bombonera desde las 17.45, mientras que Independiente recibirá a Central Córdoba, el mismo día desde las 20.

El resumen de Gimnasia (M) 1-1 Independiente