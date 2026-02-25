Torneo Apertura: Belgrano le ganó a Atlético Tucumán y se subió a la cima de la Zona B

El Pirata superó por 3 a 1 al Decano de local y alcanzó a Independiente Rivadavia (que aún tiene que jugar) en la punta de su zona del campeonato.
Belgrano venció 3 a 1 a Atlético Tucumán de local y alcanzó a Independiente Rivadavia (que aún tiene que jugar) en la punta de la Zona B del Torneo Apertura. El Pirata sigue encendido en un arranque de campeonato espectacular, con cuatro triunfos, tres empates y ninguna derrota.
Belgrano disfrutó frente a Atlético Tucumán porque fue amplíamente superior en el campo de juego. Emiliano Rigoni abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo y encaminó una noche en la que el conjunto de Ricardo Zielinski manejó los tiempos y lastimó cada vez que aceleró sin piedad ante su rival.
Ya en el complemento, Nicolás Fernández amplió la diferencia tras una jugada colectiva bien elaborada y Julián Mavilla liquidó el pleito a los 32' del complemento. El descuento de Martín Benítez, de penal, solo sirvió para maquillar el resultado. Con este triunfo, el Pirata alcanzó los 15 puntos y se instaló en la cima de la Zona B.
En el Madre de Ciudades, Central Córdoba construyó su victoria con paciencia y oportunismo frente a Talleres. Tras un primer tiempo friccionado y con pocas situaciones claras, logró romper el cero a los 17 minutos del complemento a través de Diego Barrera, quien cumplió con la inexorable ley del ex ante un Talleres que llegaba en levantada y sufrió un golpazo de visitante.
Con la ventaja a su favor, Central Córdoba encontró espacios y volvió a festejar diez minutos más tarde con Michael Santos, otro con pasado en la T, que definió con autoridad para el 2-0 definitivo. El equipo santiagueño mostró solidez defensiva para sostener el resultado y consiguió un triunfo que le devuelve confianza tras semanas irregulares.
