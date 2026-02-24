Torneo Apertura: San Lorenzo rescató un empate de local ante Instituto con gol de Vietto

El Ciclón comenzó perdiendo con un tanto de Diego Sosa y no encontraba los caminos, pero el ex Racing apareció sobre el final para el 1-1 final en el Nuevo Gasómetro.
San Lorenzo igualó 1 a 1 ante Instituto en el Nuevo Gasómetro por la séptima fecha del Torneo Apertura. El Ciclón comenzó perdiendo con un gol de Diego Sosa a los 37 minutos del primer tiempo en un contraataque perfecto. De esta manera, corrió de atrás en el resultado del marcador.
El equipo azulgrana tuvo momentos de dominio, pero careció de claridad en los metros finales. Gregorio Rodríguez estrelló un remate en el palo y en el complemento el ingreso de Luciano Vietto cambió la dinámica ofensiva ante una Gloria ordenada, que incluso pudo ampliar la ventaja y exigió varias veces a Orlando Gill.
Con el correr de los minutos el partido se volvió friccionado y de ida y vuelta, con Instituto defendiendo la ventaja y apostando a la contra. San Lorenzo empujó más con voluntad que con ideas, acumuló centros y encontró resistencia en la defensa cordobesa, que sostuvo el resultado hasta el tramo final.
Cuando parecía que el triunfo visitante estaba sellado apareció Vietto a los 86 minutos. El delantero cabeceó, fue a buscar el rebote y definió con clase para establecer el 1-1 definitivo, desatando el desahogo en el Nuevo Gasómetro y evitando una derrota que hubiera dejado más dudas que certezas en Boedo.
De esta manera, Instituto dejó pasar la chance de meterse entre los ocho de la Zona A y el próximo domingo recibirá a Unión a las 19.15 en Córdoba. Por su parte, el equipo de Damián Ayude, que permanece 4º a la espera del resto de los partidos de la fecha, el sábado visitará a Talleres desde las 22.15 en Córdoba.
comentar