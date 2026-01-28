Torneo Apertura: Aldosivi y Barracas empataron sin goles en Mar del Plata y siguen sin ganar

En el primer tiempo, el conjunto marplatense intentó asumir la iniciativa, apoyado en el manejo de Esteban Rolón y algunas proyecciones por los costados, aunque sin profundidad. Barracas, ordenado y cauteloso, apostó a un planteo más conservador, con Gonzalo Morales como referencia y buscando aprovechar algún error rival. Más allá de un par de córners y aproximaciones aisladas, el desarrollo fue parejo y sin situaciones claras.

El complemento mantuvo la misma tónica: Farré movió el banco para darle mayor dinamismo al mediocampo y a los extremos, mientras que Rubén Darío Insua respondió con cambios ofensivos en busca de romper el cero. Sin embargo, el partido se fue llenando de interrupciones, faltas y tarjetas, lo que terminó de conspirar contra cualquier intento de fluidez. Aldosivi tuvo algo más la pelota, pero no encontró los caminos para lastimar.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Barracas Central será local ante Deportivo Riestra, con en ambos la intención de conseguir su primer triunfo en el Apertura. Por ahora, no conocen el triunfo en este campeonato.

El resumen de Aldosivi 0-0 Barracas Central