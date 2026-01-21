La Liga Profesional espera la decisión del Tribunal por la amnistía a jugadores sancionados

Tras el encuentro, Nicolás Russo, presidente de Lanús, confirmó la postura de las instituciones y dejó en claro que la decisión no está en manos del Comité: “Pedido de los clubes para que haya amnistía, se le transmitió al Tribunal de Disciplina que resuelva. No es una resolución que pueda tomar el Comité. No depende de los dirigentes, depende del tribunal”, expresó.

Consultado sobre el origen de la propuesta, Russo evitó personalizar el planteo y remarcó que fue una iniciativa surgida dentro del propio Comité: “Un dirigente propuso eso, un miembro del Comité. El Tribunal tiene que tomar la decisión”, señaló, descartando que el pedido haya sido impulsado por un club en particular.

nicolas russo Nicolás Russo, presidente de Lanús.

En cuanto a los tiempos, el dirigente del Granate no dio una fecha concreta, aunque dejó entrever que la resolución podría llegar en breve: “Creo que mañana definen. Capaz hacen una reunión hoy, siempre se reúnen martes y jueves”, explicó, mientras el torneo ya tiene previsto su puntapié inicial.

pasillo de espaldas Estudiantes de la Plata es el club más comprometido con la cantidad de jugadores sancionados.

La expectativa es alta en varios clubes, especialmente en Estudiantes de La Plata, que cuenta con varios jugadores sancionados de manera provisional por el episodio del pasillo de espaldas a Rosario Central. En la misma situación se encuentran Independiente y San Lorenzo, que también aguardan la definición del Tribunal para saber si podrán contar con sus futbolistas desde el arranque del Apertura.