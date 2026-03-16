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Torneo Apertura: Barracas le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

El Guapo se impuso 2-1 en el Estadio Chiqui Tapia con goles de Maroni y Gamba. El equipo de Insúa lo dio vuelta en el segundo tiempo y aprovechó un final caliente con dos expulsados en la visita.

Barracas Central venció este lunes 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Claudio Chiqui Tapia por la fecha 11 y se metió en puestos de clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Rubén Insúa pegó primero, sufrió el empate en el complemento y lo terminó ganando en un partido intenso, que tuvo un cierre caliente con dos expulsiones en el conjunto visitante.

El Guapo abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo gracias a Gonzalo Maroni, que la peinó en el primer palo tras un centro frontal de Tapia y puso en ventaja al local. Atlético Tucumán reaccionó y tuvo algunas aproximaciones, sobre todo con Domínguez y Compagnucci, pero se encontró con buenas respuestas de Espínola y con una defensa firme que sostuvo el resultado hasta el descanso.

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En el segundo tiempo el Decano logró empatar a los 24' con una jugada desafortunada para Barracas, cuando un intento de despeje, luego de un centro de Godoy, terminó en gol en contra de Demartini y dejó el partido igualado. Pero inmediatamente, a los 25 minutos, en una mala salida de Atlético, Bruera se la dejó servida en la puerta del área a Lucas Gamba que definió cruzado y puso el 2-1 definitivo.

Sobre el final, Atlético Tucumán fue a buscar el empate con más empuje que claridad y terminó pagando caro la impotencia. Lautaro Godoy vio la segunda amarilla y fue expulsado, y en tiempo agregado Kevin Ortiz también recibió la roja, dejando al conjunto de Julio César Falcioni con nueve jugadores en los últimos minutos.

El resumen de Barracas Central 2-1 Atlético Tucumán

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Con este triunfo, Barracas sumó puntos importantes, se metió en la zona de clasificación y ahora piensa en su visita a Huracán, el próximo lunes a las 21.15. Por su parte, el Decano sigue lejos de los primeros puestos, no logra levantar en el campeonato y el viernes recibirá a Gimnasia desde las 21.

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