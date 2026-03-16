Torneo Apertura: Barracas le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

El Guapo se impuso 2-1 en el Estadio Chiqui Tapia con goles de Maroni y Gamba. El equipo de Insúa lo dio vuelta en el segundo tiempo y aprovechó un final caliente con dos expulsados en la visita.
Barracas Central venció este lunes 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Claudio Chiqui Tapia por la fecha 11 y se metió en puestos de clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Rubén Insúa pegó primero, sufrió el empate en el complemento y lo terminó ganando en un partido intenso, que tuvo un cierre caliente con dos expulsiones en el conjunto visitante.
El Guapo abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo gracias a Gonzalo Maroni, que la peinó en el primer palo tras un centro frontal de Tapia y puso en ventaja al local. Atlético Tucumán reaccionó y tuvo algunas aproximaciones, sobre todo con Domínguez y Compagnucci, pero se encontró con buenas respuestas de Espínola y con una defensa firme que sostuvo el resultado hasta el descanso.
En el segundo tiempo el Decano logró empatar a los 24' con una jugada desafortunada para Barracas, cuando un intento de despeje, luego de un centro de Godoy, terminó en gol en contra de Demartini y dejó el partido igualado. Pero inmediatamente, a los 25 minutos, en una mala salida de Atlético, Bruera se la dejó servida en la puerta del área a Lucas Gamba que definió cruzado y puso el 2-1 definitivo.
Sobre el final, Atlético Tucumán fue a buscar el empate con más empuje que claridad y terminó pagando caro la impotencia. Lautaro Godoy vio la segunda amarilla y fue expulsado, y en tiempo agregado Kevin Ortiz también recibió la roja, dejando al conjunto de Julio César Falcioni con nueve jugadores en los últimos minutos.
Con este triunfo, Barracas sumó puntos importantes, se metió en la zona de clasificación y ahora piensa en su visita a Huracán, el próximo lunes a las 21.15. Por su parte, el Decano sigue lejos de los primeros puestos, no logra levantar en el campeonato y el viernes recibirá a Gimnasia desde las 21.
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