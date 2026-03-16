Torneo Apertura: Barracas le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

En el segundo tiempo el Decano logró empatar a los 24' con una jugada desafortunada para Barracas, cuando un intento de despeje, luego de un centro de Godoy, terminó en gol en contra de Demartini y dejó el partido igualado. Pero inmediatamente, a los 25 minutos, en una mala salida de Atlético, Bruera se la dejó servida en la puerta del área a Lucas Gamba que definió cruzado y puso el 2-1 definitivo.