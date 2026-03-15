El tremendo homenaje de Belgrano a Cuti Romero que frenó el clásico con Talleres

La hinchada del Pirata desplegó un enorme trapo del campeón del mundo formado en el club y, con varios fanáticos trepados al alambrado, el derby se detuvo por unos minutos.
Belgrano le realizó un increíble homenaje a Cuti Romero que frenó el clásico con Talleres, que terminó 0 a 0 en el Gigante de Alberdi en un derby correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura. La hinchada del Pirata desplegó un enorme trapo del campeón del mundo formado en el club y, con varios fanáticos trepados al alambrado, el derby se detuvo por unos minutos donde ganó protagonismo el reconocimiento.
La bandera mostró al Cuti Romero besando la Copa América y el emotivo momento ocurrió a los 23 minutos del segundo tiempo del clásico. Claro, el Pirata no olvida al defensor de Tottenham, que es un motivo de orgullo para la institución.
De hecho, esto se transformó en una especie de costumbre porque, en el clásico del 2025, también desplegaron este tremendo trapo en honor al defensor que es uno de los principales productos de la cantera pirata.
Cuti debutó en Belgrano en la temporada 2016/17 y disputó apenas 19 partidos dado una salida abrupta a cambio de €4.25 millones al Genoa de Italia. Estuvo lejos de consolidarse en el fútbol argentino, su nombre pasó inadvertido más allá de sus buenas actuaciones y sorprendió a todos cuando Lionel Scaloni lo citó a la Selección.
De esta manera, Cuti, con pocos partidos en Belgrano, tuvo un increíble nivel en Genoa, en Atalanta y en Tottenham, donde está terminando su quinta temporada en el club inglés. Además, ganó todo con la Selección siendo fundamental en la defensa del equipo.
Ahora, Cuti contó que le gustaría volver al fútbol argentino y que sería con la camiseta de Belgrano: “Si el día de mañana vuelvo, va a ser para jugar en Belgrano. No hay otro club, le tengo mucho respeto. Es el club que me vio crecer. Que más allá de las cosas que pasaron, es algo personal que tengo, jugar con la camiseta del club”.
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