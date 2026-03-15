El tremendo homenaje de Belgrano a Cuti Romero que frenó el clásico con Talleres

De esta manera, Cuti, con pocos partidos en Belgrano, tuvo un increíble nivel en Genoa, en Atalanta y en Tottenham, donde está terminando su quinta temporada en el club inglés. Además, ganó todo con la Selección siendo fundamental en la defensa del equipo.

Ahora, Cuti contó que le gustaría volver al fútbol argentino y que sería con la camiseta de Belgrano: “Si el día de mañana vuelvo, va a ser para jugar en Belgrano. No hay otro club, le tengo mucho respeto. Es el club que me vio crecer. Que más allá de las cosas que pasaron, es algo personal que tengo, jugar con la camiseta del club”.