Se agotó la preventa para ver a Franco Colapinto: cuándo es la venta general y cómo conseguir entradas

Los primeros tickets se vendieron en menos de una hora y este martes continúa el cronograma previsto con nuevos accesos disponibles.

La preventa de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires se agotó en menos de una hora, en línea con la fuerte expectativa que generó el evento. Tal como estaba previsto, la venta general comenzará este martes a partir de las 16:00, con disponibilidad de tickets para el público en general.