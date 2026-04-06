Se agotó la preventa para ver a Franco Colapinto: cuándo es la venta general y cómo conseguir entradas

Los primeros tickets se vendieron en menos de una hora y este martes continúa el cronograma previsto con nuevos accesos disponibles.
La preventa de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires se agotó en menos de una hora, en línea con la fuerte expectativa que generó el evento. Tal como estaba previsto, la venta general comenzará este martes a partir de las 16:00, con disponibilidad de tickets para el público en general.
Los accesos podrán comprarse de manera online a través de enigmatickets.com y corresponden a distintos sectores del circuito, con precios que van desde los 80 mil hasta los 180 mil pesos, sin incluir cargos por servicio. También seguirá vigente el beneficio de pago en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito de Mercado Pago.
Ubicaciones y precios de las entradas:
El evento se desarrollará el 26 de abril en Palermo, sobre un trazado callejero de dos kilómetros que conectará Avenida del Libertador con Avenida Sarmiento. Colapinto protagonizará dos show runs a bordo de un Alpine E20 con motor Renault V8.
Las entradas permiten acceder a espacios como FanZone, tribunas y sectores con experiencias interactivas, activaciones de marca y propuestas gastronómicas. A su vez, la organización confirmó que habrá sectores gratuitos para quienes quieran presenciar la exhibición sin ticket.
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