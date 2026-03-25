Torneo Apertura: San Lorenzo visita a Deportivo Riestra en el debut de Gustavo Álvarez

Los posibles once de San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto y Alexis Cuello.

El árbitro será Ariel Penel y el partido se podrá ver por ESPN Premium.