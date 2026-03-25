Torneo Apertura: San Lorenzo visita a Deportivo Riestra en el debut de Gustavo Álvarez

El Ciclón, con nuevo director técnico, visita al Malevo desde las 19 en el estadio Guillermo Laza y necesita ganar para meterse en zona de playoffs.
Deportivo Riestra y San Lorenzo se enfrentarán este miércoles desde las 19 en el estadio Guillermo Laza, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura. El partido marcará el debut de Gustavo Álvarez como entrenador del Ciclón, que llega golpeado en el campeonato pero con el ánimo renovado tras avanzar en la Copa Argentina.
San Lorenzo viene de perder 5-2 ante Defensa y Justicia, resultado que derivó en la salida de Damián Ayude y en la asunción de Álvarez, elegido por la dirigencia tras su paso por la Universidad de Chile, luego de algunos días de negociaciones con Pablo Guede y Martín Palermo. En su último compromiso, el equipo de Boedo goleó 5-0 a Deportivo Rincón por la Copa Argentina.
Riestra, en tanto, atraviesa un mal momento en el torneo y todavía no logró ganar, en la última fecha cayó 1-0 ante Central Córdoba y buscará recuperarse como local. El equipo dirigido por Gustavo Benítez también tiene la mirada puesta en la Copa Sudamericana, donde integrará el Grupo F junto a Gremio, Palestino y Montevideo City Torque, en lo que será su primera participación internacional.
La probable formación de Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso y Gabriel Obredor.
Los posibles once de San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto y Alexis Cuello.
El árbitro será Ariel Penel y el partido se podrá ver por ESPN Premium.