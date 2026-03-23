Hoy finaliza la fecha 12 con Estudiantes vs. Central Córdoba y Huracán vs. Barracas

Se completa la fecha con dos partidos. Horarios, TV y las probables formaciones de los equipos.
Hoy desde las 19 se esperan dos partidos para terminar la fecha 12 del Torneo Apertura, uno de la Zona A y otro de la Zona B, donde los 4 equipos buscan sumar de a 3 para poder llegar y mantenerse en los mejores 8 de cada zona.
Se jugará desde las 19, en el Estadio Uno de La Plata. Estudiantes viene de ganarle a Gimnasia de Mendoza por 2-1, luego de haber sufrido dos derrotas consecutivas, para subir al puesto 3 de la Zona A, con 18 puntos. Por su lado, Central Córdoba viene de ganarle 1-0 a Riestra, y está teniendo un torneo bastante flojo, ocupando el puesto 11 con 12 puntos.
El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez y a cargo del VAR está Álvaro Carranza. Se podrá ver por ESPN Premium.
Posible 11 de Estudiantes:
Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Alexander Medina.
Posible 11 de Central Córdoba:
Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Se disputará desde las 21:15, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Huracán viene de empatar 0-0 con Aldosivi y ganó un solo partido de los últimos 5 partidos, ubicándose en el puesto 10 con 13 puntos. Por su lado, Barracas viene de ganarle 2-1 a Atlético Tucumán. El Guapo acumula 15 puntos, está en el puesto 7, y hace cuatro encuentros no conoce la derrota.
El árbitro principal es Facundo Tello y en el VAR se encontrará Adrián Franklin. Será transmitido por TNT Sport.
Posible 11 de Huracán:
Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.
Posible 11 de Barracas:
Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Gonzalo Maroni, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
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