Golpe en Avellaneda: Independiente lo ganaba y Talleres se lo dio vuelta

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Independiente salió decidido a romper el cero y lo consiguió tras una jugada insistente. Primero, Santiago Montiel sacó un potente remate que rebotó en el travesaño y en Guido Herrera. En la continuidad, Abaldo probó dentro del área, el arquero volvió a intervenir y dejó un rebote que Ávalos no perdonó: 1-0 y justicia en el marcador.

Con la ventaja, el local tuvo la chance de liquidarlo. Malcorra no llegó a conectar un pase preciso dentro del área y ese momento marcó un quiebre. Cuando Talleres parecía golpeado, encontró el empate a través de la pelota parada: Augusto Schott ganó en el área tras un córner y puso el 1-1.

El impacto fue inmediato. Independiente sintió el golpe y perdió claridad, mientras que la visita creció con los cambios. A diez minutos del final, Diego Valoyes desbordó por la derecha y envió un centro peligroso que Dávila empujó para sellar el 2-1.

En el cierre, el Rojo fue con más empuje que ideas y no logró inquietar. La expulsión de Abaldo en tiempo agregado terminó de sellar una noche negativa, que se cerró con silbidos desde las tribunas. Independiente dejó pasar una oportunidad importante y llega golpeado al clásico ante Racing, mientras Talleres festeja un triunfo que puede marcar un punto de inflexión.