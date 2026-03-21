Golpe en Avellaneda: Independiente lo ganaba y Talleres se lo dio vuelta

El Rojo cayó 2-1 como local en el Libertadores de América tras un segundo tiempo cambiante. Se había puesto en ventaja con Ávalos, pero la visita reaccionó con Schott y Dávila. Silbidos y preocupación de cara al clásico.
Independiente sufrió un duro traspié en Avellaneda al caer 2-1 frente a Talleres por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un partido que parecía tener controlado pero que terminó escapándosele en el tramo final.
El equipo de Gustavo Quinteros fue superior durante largos pasajes, generó las situaciones más claras, pero falló en la definición y lo pagó caro. La visita, conducida por Carlos Tevez, aprovechó sus oportunidades y se llevó tres puntos valiosos que lo ubican en el quinto puesto de la Zona A.
El inicio fue todo del Rojo. A los pocos segundos, Lautaro Millán tuvo la primera tras una asistencia de Gabriel Ávalos, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Ese fue apenas el anticipo de un primer tiempo con dominio local, en el que Independiente se plantó en campo rival, manejó la pelota y generó peligro principalmente por las bandas.
Matías Abaldo fue uno de los más activos: desbordó, encaró y complicó a la defensa cordobesa, aunque sin precisión en los últimos metros. También lo tuvo Ignacio Malcorra con un remate desviado, mientras que Ávalos, de cabeza, estuvo cerca antes del descanso. Talleres, en cambio, apostó a la contra y tuvo su oportunidad más clara en los pies de Rick, pero Rodrigo Rey respondió con seguridad.
El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Independiente salió decidido a romper el cero y lo consiguió tras una jugada insistente. Primero, Santiago Montiel sacó un potente remate que rebotó en el travesaño y en Guido Herrera. En la continuidad, Abaldo probó dentro del área, el arquero volvió a intervenir y dejó un rebote que Ávalos no perdonó: 1-0 y justicia en el marcador.
Con la ventaja, el local tuvo la chance de liquidarlo. Malcorra no llegó a conectar un pase preciso dentro del área y ese momento marcó un quiebre. Cuando Talleres parecía golpeado, encontró el empate a través de la pelota parada: Augusto Schott ganó en el área tras un córner y puso el 1-1.
El impacto fue inmediato. Independiente sintió el golpe y perdió claridad, mientras que la visita creció con los cambios. A diez minutos del final, Diego Valoyes desbordó por la derecha y envió un centro peligroso que Dávila empujó para sellar el 2-1.
En el cierre, el Rojo fue con más empuje que ideas y no logró inquietar. La expulsión de Abaldo en tiempo agregado terminó de sellar una noche negativa, que se cerró con silbidos desde las tribunas. Independiente dejó pasar una oportunidad importante y llega golpeado al clásico ante Racing, mientras Talleres festeja un triunfo que puede marcar un punto de inflexión.
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