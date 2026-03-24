Gustavo Álvarez fue presentado como entrenador de San Lorenzo: "Vamos a ser protagonistas"

El oriundo de Lomas de Zamora brindó sus primeras palabras como técnico del Ciclón: "Quiero un equipo con ambición, carácter y valentía que represente al hincha".
Gustavo Álvarez fue presentado como entrenador de San Lorenzo en conferencia de prensa. "Quiero un equipo con ambición, carácter y valentía que sea protagonista y represente al hincha", expresó el oriundo de Lomas de Zamora, quien reemplazará al recientemente despedido Damián Ayude.
"Me encontré con un plantel joven con muchas ganas de salir adelante, de hacer cosas importantes. Ya hemos trabajado algo (en esta primera práctica) y buscaremos comenzar con un triunfo", inició Álvarez, quien debutará mañana mismo en el banco del Ciclón frente a Riestra en Bajo Flores. "Un entrenador tiene que ser un solucionador de problemas", explicó por qué decidió que tan pronto sea su estreno y no tenerlo con más tiempo post fecha FIFA.
"Me toma en un muy buen momento de mi vida y como entrenador con la madurez necesaria para semejante desafío. No hay tiempo en el fútbol para decir que en tantos meses se va a ver la idea del entrenador. Desde el primer día se tiene que ver el sello del entrenador y la idea de juego y lo que transmite el equipo", analizó Álvarez.
Ganó tres títulos en tres años en el fútbol chileno.
"El equipo tiene que ser protagonista, manejar el balón y ser equilibrado. El golpe por golpe no me gusta, hacemos un gol y nos hacen un gol. Con una idea protagonista podemos tener objetivos importantes. Y los equipos son lo que hacen pero mucho más lo que transmiten: me refiero a pasión y valentía".
"Cuando llegás a un club tan grande, tenés que buscar el éxito permanente. Sé perfectamente lo que significa San Lorenzo, una institución prestigiosa, con logros internacionales obtenidos, con jugadores que fueron emblema del fútbol argentino. Me genera orgullo estar acá", concluyó el entrenador.
Gustavo Álvarez viene de tres años muy buenos como entrenador en el fútbol chileno: en 2023 fue campeón de la Primera División con Huachipato y ya en el mando de la U. de Chile ganó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa Chile en 2025, además de haber llegado en una oportunidad a las semifinales de la Copa Sudamericana. Inició su carrera en las inferiores de Gimnasia y dirigió a Temperley, Aldosivi y Patronato en el país y en Perú a Sports Boys y Atlético Grau antes de ir a Chile.
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