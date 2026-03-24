Gustavo Álvarez fue presentado como entrenador de San Lorenzo: "Vamos a ser protagonistas"

"El equipo tiene que ser protagonista, manejar el balón y ser equilibrado. El golpe por golpe no me gusta, hacemos un gol y nos hacen un gol. Con una idea protagonista podemos tener objetivos importantes. Y los equipos son lo que hacen pero mucho más lo que transmiten: me refiero a pasión y valentía".

"Cuando llegás a un club tan grande, tenés que buscar el éxito permanente. Sé perfectamente lo que significa San Lorenzo, una institución prestigiosa, con logros internacionales obtenidos, con jugadores que fueron emblema del fútbol argentino. Me genera orgullo estar acá", concluyó el entrenador.

Gustavo Álvarez viene de tres años muy buenos como entrenador en el fútbol chileno: en 2023 fue campeón de la Primera División con Huachipato y ya en el mando de la U. de Chile ganó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa Chile en 2025, además de haber llegado en una oportunidad a las semifinales de la Copa Sudamericana. Inició su carrera en las inferiores de Gimnasia y dirigió a Temperley, Aldosivi y Patronato en el país y en Perú a Sports Boys y Atlético Grau antes de ir a Chile.

La presentación de Gustavo Álvarez