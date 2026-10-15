Con un gol agónico, Gimnasia derrotó a Huracán en un partidazo en Parque Patricios

El Lobo se impuso por 2 a 1 al Globo en Parque Patricios con un cabezazo de Germán Conti a los 97 minutos en un inicio electrizante de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Gimnasia venció 2 a 1 a Huracán en Parque Patricios con un gol en la última jugada en el encuentro que inició la fecha 13 del Torneo Clausura. En una noche de lluvia, ambos equipos necesitaban sumar para acercarse a sus objetivos en la tabla anual y la clasificación a los playoffs. El Globo comenzó mejor y generó las primeras situaciones claras, pero no logró aprovecharlas, mientras que el Lobo se fue victorioso.