Con un gol agónico, Gimnasia derrotó a Huracán en un partidazo en Parque Patricios

El Lobo se impuso por 2 a 1 al Globo en Parque Patricios con un cabezazo de Germán Conti a los 97 minutos en un inicio electrizante de la fecha 13 del Torneo Clausura.
Gimnasia venció 2 a 1 a Huracán en Parque Patricios con un gol en la última jugada en el encuentro que inició la fecha 13 del Torneo Clausura. En una noche de lluvia, ambos equipos necesitaban sumar para acercarse a sus objetivos en la tabla anual y la clasificación a los playoffs. El Globo comenzó mejor y generó las primeras situaciones claras, pero no logró aprovecharlas, mientras que el Lobo se fue victorioso.
Huracán comenzó mejor con Facundo Waller como protagonista, primero definiendo por encima del arquero y estrellando la pelota en el palo y luego obligó a una buena respuesta de Harlen Castillo. Sin embargo, el Lobo golpeó primero a los 18 minutos de juego tras un error de Fabio Pereyra en la salida que aprovechó Nacho Fernández para poner el 1-0 de palomita, venciendo la resistencia de Hernán Galíndez.
En el complemento, Huracán se lanzó en busca del empate y encontró la igualdad a los 83' con un gol de penal de Caicedo. La sanción llegó tras un error de Castillo, quien intentó recuperar una pelota que se iba afuera y terminó cometiéndole una infracción a César Ibáñez y, tras revisar la acción en el VAR, el árbitro cobró la pena máxima que el ecuatoriano cambió por gol definiendo cruzado y arriba.
Cuando parecía que repartirían puntos, Gimnasia encontró el triunfo a los 97 minutos: Nacho Fernández ejecutó un tiro libre y Germán Conti conectó de cabeza en el segundo palo para sellar el 2-1. El gol desató el festejo del conjunto platense, que se llevó tres puntos fundamentales de Parque Patricios para quedar 4º en la Zona B con 22 puntos.
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