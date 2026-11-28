El complemento fue un poco más parejo aunque con algunas situaciones más del visitante como el tiro libre al travesaño de Montiel. Marchiori y Mele siguieron imbatibles y el 0-0 se mantuvo hasta el final del tiempo regular, en un resultado que lamentó más el visitante por la superioridad que demostró en la cancha.

En el alargue, llegaron los goles: Sebastián Valdez anotó para Independiente a los dos minutos y Ronaldo Martínez puso el 1-1 definitivo a los 14' del suplementario. El defensor chileno le dio bárbaro a un balón que quedó en el aire en el centro del área para romper el 0-0 y el delantero paraguayo anotó de cabeza tras un centro de Elías Gómez. De esta manera, el pase a semifinales se definiría en los penales: Independiente se impuso 3-1 a Vélez en una tanda llena de errados y encontró justicia para avanzar a la próxima ronda, donde enfrentará a River o Instituto.