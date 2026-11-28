El Rojo, que mereció ganarle al Fortín en el tiempo regular, igualó 0 a 0 en los 90' y 1 a 1 en los 120' en Liniers. Encontró justicia en los doce pasos y se ilusiona con ganar el campeonato.
Independiente venció a Vélez por penales y es semifinalista del Torneo Clausura. El Rojo, que mereció ganarle al Fortín en el tiempo regular, igualó 0 a 0 en los 90' y 1 a 1 en los 120' en Liniers. Encontró justicia en los doce pasos y se ilusiona con ganar el campeonato y romper la mala racha de 24 años sin títulos locales, siendo el Apertura 2002 su última consagración en el ámbito doméstico.
El equipo de Jadson Viera demostró mucha fluidez en su juego interno y por bandas a la vez que hambre de lastimar a Vélez. Santiago Montiel tuvo un buen disparo rasante al primer palo tan solo a los cinco minutos de juego, que encontró la respuesta de Tomás Marchiori. Y, enseguida, los zagueros Lisandro Magallán y Thiago Silvero bloquearon los remates de Felipe Tempone y Sebastián Valdez respectivamente.
Independiente, que fue una tromba en el primer tiempo, continuó con situaciones claras protagonizadas por Montiel con un cabezazo que pasó al lado del palo y un remate muy cercano de Palais que Marchiori saca con sus pies a puro reflejo para mantener el 0-0 en el José Amalfitani. Por su parte, Santiago Mele respondió bien ante un tiro de Ronaldo Martínez y hubo otras aproximaciones del local con definiciones que no fueron al arco.
El complemento fue un poco más parejo aunque con algunas situaciones más del visitante como el tiro libre al travesaño de Montiel. Marchiori y Mele siguieron imbatibles y el 0-0 se mantuvo hasta el final del tiempo regular, en un resultado que lamentó más el visitante por la superioridad que demostró en la cancha.
En el alargue, llegaron los goles: Sebastián Valdez anotó para Independiente a los dos minutos y Ronaldo Martínez puso el 1-1 definitivo a los 14' del suplementario. El defensor chileno le dio bárbaro a un balón que quedó en el aire en el centro del área para romper el 0-0 y el delantero paraguayo anotó de cabeza tras un centro de Elías Gómez. De esta manera, el pase a semifinales se definiría en los penales: Independiente se impuso 3-1 a Vélez en una tanda llena de errados y encontró justicia para avanzar a la próxima ronda, donde enfrentará a River o Instituto.
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