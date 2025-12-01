Estudiantes vs. Gimnasia: el historial en duelos de eliminación directa

Los conjuntos platenses chocaron por primera vez en una instancia decisiva en los octavos de final de la Copa Británica 1945. Tras un empate 3 a 3 con tiempo suplementario incluido, el León se impuso 2 a 1 en el segundo encuentro que definió la serie.

El Tripero se vengó en la Copa Centenario 1993: triunfo 1 a 0 en la ida con gol de Guillermo Barros Schelotto y empate 0 a 0 en la vuelta para avanzar a la próxima ronda. El combinado dirigido por Carlos Ramaciotti y Edgardo Sbrissa terminó saliendo campeón de este certamen, el segundo y último título del Lobo.

Embed

Por último, Estudiantes y Gimnasia se midieron en la Segunda Fase de la Copa Sudamericana 2014, instancia previa a los octavos de final. Fue festejo del Pincha tras imponerse 1 a 0 en la vuelta en su casa tras el 0 a 0 de la ida en el Bosque. Después, el León sería eliminado por el River de Marcelo Gallardo, que comenzaría con esa Copa su brillante historia.

Embed

De esta manera, Estudiantes ganó dos mano a mano y Gimnasia uno. ¿Y el historial general? Se enfrentaron 190 veces de manera oficial: Estudiantes ganó 68, Gimnasia 51 y 71 finalizaron en empate. Además, la institución con sede en 1 y 57 perdió apenas uno de los últimos 26 compromisos contra su eterno rival (11 triunfos y 14 empates).

Ahora, Estudiantes y Gimnasia entraron por la ventana al playoff del Torneo Clausura: el Pincha fue octavo en la Zona A y el Lobo fue séptimo en la Zona B. Tras la clasificación, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez dio el batacazo ante Rosario Central (1-0 en Arroyito) y sacó a Central Córdoba (1-0 en Santiago del Estero) mientras que los comandados por Fernando Zaniratto eliminaron a Unión (2-1 en Santa Fe) y Barracas Central (2-0 en el Chiqui Tapia).