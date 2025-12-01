Estudiantes vs. Gimnasia: el historial en duelos de eliminación directa

El Pincha y el Lobo se enfrentarán en el Bosque por las semifinales del Torneo Clausura y tendrán el cuarto cruce mano a mano.
¡La Plata está revolucionada! Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en el Bosque por las semifinales del Torneo Clausura tras limpiar a Central Córdoba y Barracas Central respectivamente. Por eso, repasamos el historial entre ambos en duelos de eliminación directa: hubo tres anteriores.
Los conjuntos platenses chocaron por primera vez en una instancia decisiva en los octavos de final de la Copa Británica 1945. Tras un empate 3 a 3 con tiempo suplementario incluido, el León se impuso 2 a 1 en el segundo encuentro que definió la serie.
El Tripero se vengó en la Copa Centenario 1993: triunfo 1 a 0 en la ida con gol de Guillermo Barros Schelotto y empate 0 a 0 en la vuelta para avanzar a la próxima ronda. El combinado dirigido por Carlos Ramaciotti y Edgardo Sbrissa terminó saliendo campeón de este certamen, el segundo y último título del Lobo.
Por último, Estudiantes y Gimnasia se midieron en la Segunda Fase de la Copa Sudamericana 2014, instancia previa a los octavos de final. Fue festejo del Pincha tras imponerse 1 a 0 en la vuelta en su casa tras el 0 a 0 de la ida en el Bosque. Después, el León sería eliminado por el River de Marcelo Gallardo, que comenzaría con esa Copa su brillante historia.
De esta manera, Estudiantes ganó dos mano a mano y Gimnasia uno. ¿Y el historial general? Se enfrentaron 190 veces de manera oficial: Estudiantes ganó 68, Gimnasia 51 y 71 finalizaron en empate. Además, la institución con sede en 1 y 57 perdió apenas uno de los últimos 26 compromisos contra su eterno rival (11 triunfos y 14 empates).
Ahora, Estudiantes y Gimnasia entraron por la ventana al playoff del Torneo Clausura: el Pincha fue octavo en la Zona A y el Lobo fue séptimo en la Zona B. Tras la clasificación, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez dio el batacazo ante Rosario Central (1-0 en Arroyito) y sacó a Central Córdoba (1-0 en Santiago del Estero) mientras que los comandados por Fernando Zaniratto eliminaron a Unión (2-1 en Santa Fe) y Barracas Central (2-0 en el Chiqui Tapia).
