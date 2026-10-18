Torneo Clausura: San Lorenzo se lo dio vuelta a Estudiantes y sueña con la clasificación

El cabezazo de Corujo para el empate de San Lorenzo. https://t.co/tfScsAeXDC — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 18, 2026

El segundo tiempo fue más disputado, con un poco más de juego, trabajo para los arqueros y una ventaja notable en cancha para la visita: Facundo Farías, el exjugador de Estudiantes que la rompió para San Lorenzo.

Un punto ya estaba sumado para cada uno era hasta que llegó la joya de la tarde-noche: una pérdida en mitad de cancha le dejó servido en bandeja el segundo a San Lorenzo, firmado por Facundo Gulli con un zurdazo al ángulo y ¿el gol de la fecha? para soñar con la clasificación. Fue el segundo triunfo consecutivo en el ciclo de Ruben Darío Insúa.