Torneo Clausura: San Lorenzo se lo dio vuelta a Estudiantes y sueña con la clasificación

Con un golazo agónico de Gulli, el equipo de Rúben Darío Insúa se impuso 2 a 1 al León en UNO y quedó noveno en la tabla, a las puertas del ingreso a los playoffs del campeonato.
Con un triunfo agónico, gracias a un golazo digno de premiar, San Lorenzo se lo dio vuelta a Estudiantes y ganó 2-1 en La Plata por la fecha 13 del Torneo Clausura. Mientras el Pincha abría el partido y creía que todo estaba resuelto en casa con un tanto tempranero, el Ciclón empujó, lo empató y le arruinó la fiesta al local en el tiempo de descuento.
Ahora, el conjunto de Gustavo Quinteros quedó décimo en la Zona A con 14 puntos y el Ciclón se posiciona en el noveno lugar con 17 unidades, a las puertas de los playoffs del certamen local.
El León perdió en su último duelo previo a la revancha con Flamengo en Río de Janeiro por un lugar en la final de la Copa Libertadores, el próximo martes. Arrancó con festejo: por un agarrón, el árbitro Martínez Beligoy acudió el VAR y cobró un penal polémico que puso a Estudiantes rápidamente en ventaja. Edwuin Cetré se hizo cargo del tiro desde los doce pasos y no le dio oportunidad a José Devecchi.
Pero los de Bajo Flores no se dieron por vencido. Es que ambos peleaban por el mismo lugar en la tabla, cerca del ingreso a los playoffs que, hasta ese momento, Estudiantes se quedaba con la chance de entrar. Con garra y grandeza, llegó el empate: después de una pelota parada rechazada, un centro perfecto posó la pelota en la cabeza de Guzmán Corujo para poner las cosas 1-1 e ir al entretiempo más tranquilo el visitante.
El segundo tiempo fue más disputado, con un poco más de juego, trabajo para los arqueros y una ventaja notable en cancha para la visita: Facundo Farías, el exjugador de Estudiantes que la rompió para San Lorenzo.
Un punto ya estaba sumado para cada uno era hasta que llegó la joya de la tarde-noche: una pérdida en mitad de cancha le dejó servido en bandeja el segundo a San Lorenzo, firmado por Facundo Gulli con un zurdazo al ángulo y ¿el gol de la fecha? para soñar con la clasificación. Fue el segundo triunfo consecutivo en el ciclo de Ruben Darío Insúa.
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