Tras la grave lesión de Rodrygo, las otras 10 figuras que se perderán el Mundial

En primer lugar, Juan Foyth será baja en la Scaloneta después de romperse el tendón de Aquiles de su pierna izquierda jugando para Villareal en enero. Después, yendo para Europa, Jack Grealish fue operado el 9 de febrero por una fractura de estrés en el pie izquierdo y no podrá estar disponible para la Selección de Inglaterra.

Y después otros ocho importantes futbolistas no estarán por el flojo nivel de sus selecciones que no han podido sacar boleto al certamen de Estados Unidos, México y Canadá: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Jan Oblak (Eslovenia), Dusan Vlahovic (Serbia), Keylor Navas (Costa Rica), Victor Osimhen (Nigeria), André Onana (Camerún), Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile).

Por otro lado, varios combinados de Europa intentarán lograr su lugar vía Repechaje y otras figuras del fútbol mundial, en caso de no lograr el objetivo, también se perderán la máxima cita. Lewandowski buscará meter a Polonia, que deberá enfrentarse a Albania y podría jugar un mano a mano contra la Suecia de Viktor Gyökeres y Alexander Isak, quien sufrió una doble fractura de tobillo y peroné a fin de diciembre de 2025 con Liverpool. Mientras tanto, Arda Güler tirará del caballo de Turquía y Donnaruma y Retegui tienen la ilusión de devolver a Italia a un Mundial tras 12 años de ausencia.