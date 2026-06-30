Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y sacó boleto a octavos de final

El equipo africano, que fue superior pero no pudo imponerse en los 120 minutos por la actuación del arquero rival, recibió la justicia en la tanda de tiros desde los doce pasos.
Marruecos se cargó a Países Bajos en Monterrey y disputará los octavos de final del Mundial 2026. El combinado africano, que fue superior pero no pudo imponerse en los 120 minutos por la actuación del arquero rival, recibió la justicia en la tanda de tiros desde los doce pasos.
Marruecos estuvo muy cerca de abrir el marcador en cuatro ocasiones clarísimas. Neil El Aynaoui sacó un tremendo cabezazo dentro del área a los 19 minutos de juego y un minuto después Hakimi probó al arco y ambas veces se agigantó Bart Verbruggen. Después, Ismael Saibiri no llegó a empujar el balón debajo del arco en un tiro libre venenoso y Hakimi reventó el palo en un remate con poco ángulo.
Sin embargo, Países Bajos, que solo había tenido un tiro aislado tapado por Bono, rompió el 0-0 a los 26' del complemento a través de Cody Gakpo en un contraataque letal iniciado por el propio arquero Verbruggen. Tras conseguir la ventaja, el combinado europeo se replegó con mayor confianza y era una muralla para el equipo africano hasta que, a los 45' en punto de esta etapa final, Anass Salah Eddine tiró el centro al área y Issa Diop sacó un gran cabezazo imposible para el arquero neerlandés. 1-1 y al alargue...
Marruecos fue por el triunfo en el alargue y no lo consiguió porque Verbruggen tuvo la mejor atajada del Mundial frente a Soufiane Rahimi, quien recibió dentro del área, dejó desparramado a Teun Koopmeiners y sacó un remate desde muy cerca pero encontró una brillante intervención del arquero que, primero con la rodilla y luego con su mano, despejó el balón al córner dejando boquiabiertos a todos los espectadores del estadio.
Y, en una insólita tanda de penales, llena de remates a los palos en la que se impuso 3 a 2 fue que Marruecos consiguió la justicia para clasificar a octavos de final, donde se medirá con el anfitrión Canadá, en un duelo que le debería resultar sencillo por la jerarquía de ambos.
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