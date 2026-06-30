Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y sacó boleto a octavos de final

Sin embargo, Países Bajos, que solo había tenido un tiro aislado tapado por Bono, rompió el 0-0 a los 26' del complemento a través de Cody Gakpo en un contraataque letal iniciado por el propio arquero Verbruggen. Tras conseguir la ventaja, el combinado europeo se replegó con mayor confianza y era una muralla para el equipo africano hasta que, a los 45' en punto de esta etapa final, Anass Salah Eddine tiró el centro al área y Issa Diop sacó un gran cabezazo imposible para el arquero neerlandés. 1-1 y al alargue...