Montiel recibiría tres fechas de suspensión por su expulsión ante Boca y River suma preocupación

Los antecedentes del Torneo Clausura alimentan todavía más el enojo. Entre las 11 expulsiones por juego brusco registradas hasta el momento, tres futbolistas recibieron una fecha de suspensión y los otros ocho fueron sancionados con dos. El castigo inicial de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, también había sido reducido de dos partidos a uno.

El AUDIO del VAR al momento de la EXPULSIÓN de Gonzalo Montiel.Creo que al final, si era roja. https://t.co/qdmtIHSVVb — Expe (@Expefutbol) November 2, 2026

Mientras tanto, Matías Galarza Fonda tendrá la posibilidad de sumar minutos. El uruguayo jugará este jueves frente a Aldosivi en el José María Minella y se perfila para integrar el equipo titular en los octavos de final. Hasta ahora acumula seis presentaciones con la camiseta millonaria, aunque solamente fue titular en dos oportunidades.

Por otra parte, Lucas Martínez Quarta recibiría apenas una fecha de suspensión. Su expulsión fue informada como una infracción que impidió una oportunidad manifiesta de gol, una situación que contempla un partido de castigo.

De todos modos, la sanción no garantiza su regreso inmediato al equipo. Lautaro Rivero podría quedarse con su lugar en la defensa, luego de otra actuación irregular del Chino en un encuentro determinante.