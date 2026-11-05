Montiel recibiría tres fechas de suspensión por su expulsión ante Boca y River suma preocupación

El fallo del Tribunal de Disciplina se conocerá esta tarde y en Núñez consideran excesiva la sanción, especialmente por los antecedentes del campeonato y la situación de Lautaro Blanco.
La expulsión en el Superclásico tendrá consecuencias importantes para River: Gonzalo Montiel recibiría tres partidos de suspensión por la infracción que cometió sobre Lautaro Blanco. El Tribunal de Disciplina de la AFA dará a conocer su resolución definitiva durante esta tarde.
La sanción dejaría al lateral derecho afuera del compromiso frente a Aldosivi, de los octavos de final del Torneo Clausura y también del encuentro siguiente, ya sea por los cuartos de final o por el inicio del Apertura 2027. Solo una eventual amnistía podría modificar ese panorama.
En Núñez ya contemplaban un castigo severo, especialmente después del enfrentamiento institucional con la AFA. El presidente Stéfano Di Carlo había confirmado que el club solicitó formalmente que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigirlo, tras su actuación en el Superclásico.
Sin embargo, el malestar no pasa únicamente por la cantidad de partidos que estaría obligado a perderse el campeón del mundo. En River también cuestionan que Lautaro Blanco no haya sido expulsado por una acción similar sobre Tobías Andrada y pueda jugar este sábado sin inconvenientes.
Los antecedentes del Torneo Clausura alimentan todavía más el enojo. Entre las 11 expulsiones por juego brusco registradas hasta el momento, tres futbolistas recibieron una fecha de suspensión y los otros ocho fueron sancionados con dos. El castigo inicial de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, también había sido reducido de dos partidos a uno.
Mientras tanto, Matías Galarza Fonda tendrá la posibilidad de sumar minutos. El uruguayo jugará este jueves frente a Aldosivi en el José María Minella y se perfila para integrar el equipo titular en los octavos de final. Hasta ahora acumula seis presentaciones con la camiseta millonaria, aunque solamente fue titular en dos oportunidades.
Por otra parte, Lucas Martínez Quarta recibiría apenas una fecha de suspensión. Su expulsión fue informada como una infracción que impidió una oportunidad manifiesta de gol, una situación que contempla un partido de castigo.
De todos modos, la sanción no garantiza su regreso inmediato al equipo. Lautaro Rivero podría quedarse con su lugar en la defensa, luego de otra actuación irregular del Chino en un encuentro determinante.
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