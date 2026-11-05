Torneo Clausura: Aldosivi-River y Gimnasia-Belgrano abren la última fecha de la fase regular

Aldosivi festeja el triunfo ante River que quedó eliminado de la Copa Argentina.

Cómo llega River

El Millonario viene de perder 1-0 frente a Boca en el Superclásico disputado en La Bombonera. La derrota estuvo marcada por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, quienes no podrán estar presentes en Mar del Plata.

El equipo conducido por Leonardo Ponzio ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final y buscará sumar de a tres para asegurar su ubicación en el cuarto puesto de la Zona B, que le permitiría ser local en el primer cruce de los playoffs. River afrontará el encuentro con varias bajas y algunas modificaciones obligadas en su formación.

Probables formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Gimnasia de La Plata vs. Belgrano

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Belgrano de Córdoba este jueves desde las 19.15, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como El Bosque, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Luis Lobo Medina, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.

Cómo llega Gimnasia

El Lobo llega a la última fecha con la clasificación a los octavos de final asegurada. El equipo dirigido por Ariel Pereyra ocupa el tercer puesto de la Zona B, con 28 puntos, y acumula cinco partidos sin derrotas, con tres victorias y dos empates.

Gimnasia buscará aprovechar la localía para cerrar la fase regular con un triunfo y mejorar su posición de cara a los cruces eliminatorios. Una victoria le permitiría alcanzar los 31 puntos y quedar a la expectativa de los resultados de los equipos que se encuentran por encima en la tabla.

Cómo llega Belgrano

El Pirata también tiene asegurada su clasificación a los octavos de final y se ubica en el quinto puesto de la Zona B, con 23 unidades. El conjunto cordobés viene de atravesar una serie de resultados irregulares, con dos triunfos, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones.

El equipo conducido por Ricardo Zielinski intentará recuperarse y sumar en La Plata para mejorar su ubicación antes del comienzo de los playoffs. Además, buscará cortar una racha de tres encuentros sin victorias.

Probables formaciones

Gimnasia de La Plata: Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Belgrano: Thiago Cardozo; Federico Rica, Lisandro López, Leonardo Morales, Andrés Benítez; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán; Franco Vázquez; Emiliano Rigoni y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.