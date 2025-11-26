Triunfo agónico de Atlético Madrid ante Inter por la Champions League

Julián abrió el marcador a los nueve minutos tras aprovechar un balón que quedó boyando en el área. Luego, en el inicio del complemento, Piotr Zieliski empató el duelo abriendo bien el pie dentro del área. Y, cuando todo parecía que sería empate en el Metropolitano, José María Giménez de cabeza le dio el triunfazo a Atlético Madrid.

Julián fue uno de los cuatro argentinos titulares del Atleti junto a Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, mientras que Nicolás González ingresó en el complemento y Thiago Almada se quedó en el banco de suplentes. Por su parte, Lautaro, de flojo nivel, fue reemplazado a los 30 minutos del segundo tiempo.

Con este festejo, el delantero de la Selección Argentina lleva 10 goles en 17 duelos en la temporada. Por otro lado, éste es el tercer tanto convertido por Julián en la actual Champions después de los gritos al Eintracht Frankfurt de Alemania (5-1) y al Union SG de Bélgica (3-1).

Ahora, el equipo de Diego Simeone se encuentra 12° con 9 puntos en cinco jornadas de la fase regular de la Champions League. Está en zona de clasificación a playoffs (una especie de 16avos de final) y a una sola unidad de los lugares de octavos de final.

Por su parte, el Inter de Lautaro Martínez perdió la punta y quedó escolta junto a Paris Saint Germain, Bayern Múnich y Real Madrid con 12 unidades. Con esta derrota, el Neroazzurro cortó su buen momento e ideal puntaje con cuatro victorias en cuatro jornadas.