Triunfos de Gimnasia y Godoy Cruz en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura

Gimnasia y Atlético Tucumán protagonizaron un partido chato, con poquísimas ocasiones de gol, que tuvo una acción determinante en el encuentro: el Decano se quedó con 10 jugadores a los 27 minutos del primer tiempo por la expulsión de Leandro Díaz.

El club platense, que aprovechó la superioridad numérica para controlar el balón, encontró el gol de la victoria a los nueve minutos del complemento: Damián Martínez, defensor del Decano, pifió su despeje de un centro y terminó metiendo la pelota en su propio arco.

El partido estuvo suspendido durante alrededor de diez minutos por falta de luz en el estadio y se terminó jugando el tramo final a casi oscuras. Con este triunfo, Gimnasia llegó a 10 puntos y se encuentra sexto, en zona de clasificación, en la Zona B del Clausura. Por su parte, Atlético Tucumán, con 9, está octavo, también en la zona de boleto.

En cuanto al otro encuentro, Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó increíblemente pese a la adversidad a Platense. El Tomba abrió el marcador a los diez minutos gracias a Roberto Fernández pero luego se quedó con 10 a los 33 minutos por la roja de Santino Andino y sufrió el empate del Tense a los 10' del complemento con un tanto de Franco Baldassarra.

Sin embargo, el club mendocino volvió a ponerse arriba del marcador a los 22 minutos con un tanto de Daniel Barrea y Facundo Altamira, a los 47' ya en tiempo añadido, anotó el 3-1 final. Con este resultado, el Tomba y el Tense tienen seis unidades en la Zona B del campeonato.