Úbeda sigue: el fantasma de las continuidades de los "bomberos" en la era Riquelme

El primer episodio de la serie lo protagoniza Sebastián Battaglia. Tras una larga racha de diez partidos sin ganar y la eliminación en Copa Libertadores en octavos de final con Atlético Mineiro, Miguel Ángel Russo dejó de ser el entrenador y el León, que era el DT de la Reserva, asumió de manera interina en mediados de 2021. Si bien levantó dos títulos (la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022), el equipo no convenció nunca, también se fue en octavos de la Copa y fue echado en el escándalo de la YPF.

La cara protagónica del segundo episodio es la de Hugo Ibarra. El Negro, que era la mano derecha de Battaglia en la Reserva, asumió de manera interina en lugar del León y tuvo un destino igual. Ganó la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023 pero duró apenas 36 partidos con flojos niveles y poca espalda.

Por último, a Mariano Herrón, el DT del futuro para Riquelme cuando llegó al club, le llegó su momento tras varios interinatos tras las salidas del propio Ibarra y Diego Martínez y Jorge Almirón. Tras el paso de Fernando Gago, tomó el fierro caliente y tuvo conflictos con el plantel y malos resultados que derivaron en su decisión de irse de la institución.

Si bien Úbeda no subió de Reserva a Primera como los tres casos anteriores, Úbeda también llegó como bombero -en este caso por la muerte de Russo- y fue ratificado por Juan Román Riquelme. Y tendrá su propia oportunidad en la Copa Libertadores el próximo año. ¿Se repetirá la historia o habrá un final distinto? El tiempo lo dirá...