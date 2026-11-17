El Club Social y Deportivo San Jorge de Tucumán puso en venta la totalidad de sus instalaciones. El complejo incluye un estadio de fútbol que utiliza Atlético Tucumán, una cancha de básquet y una nave industrial de 1.000 metros cuadrados.
La noticia sorprendió al fútbol tucumano. El Club Social y Deportivo San Jorge puso en venta su predio completo, incluido el estadio Ángel Pascual Sáez, escenario que actualmente utiliza Atlético Tucumán para los entrenamientos y partidos de sus divisiones inferiores y Reserva.
La comercialización está a cargo de la inmobiliaria Balboa y Asociados, que publicó un video en sus redes sociales para mostrar las instalaciones y promocionar la propiedad. En la presentación, los representantes fueron contundentes: “Tenemos en venta el club entero”.
El complejo está ubicado sobre el kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán. Según la publicación de la inmobiliaria, el valor de venta es de 700.000 dólares.
Uno de los principales atractivos de la propiedad es su cancha de fútbol, que fue destacada por sus condiciones y características. Cuenta con nivelación topográfica, sistema de riego por aspersión y un sistema de drenaje preparado para evitar acumulaciones de agua.
“La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersión espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha”, explicaron desde la inmobiliaria durante el recorrido.
El establecimiento también dispone de un microestadio cubierto de básquet de 1.000 metros cuadrados, una cancha auxiliar de fútbol y un sector de estacionamiento. Además, cuenta con una nave industrial que fue presentada como una construcción de primera calidad.
La cancha principal, por su parte, continúa en funcionamiento y es utilizada por Atlético Tucumán. El Decano desarrolla allí actividades de sus categorías juveniles y Reserva. “Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia”, remarcaron en el video.
El Club Social y Deportivo San Jorge, conocido como el Expreso Verde, fue fundado el 15 de julio de 2008 y tuvo un crecimiento deportivo acelerado durante sus primeros años. Bajo la conducción de Marcelo Sáez, consiguió avanzar en las categorías del fútbol argentino hasta alcanzar el Torneo Federal A.
El estadio Ángel Pascual Sáez fue construido entre 2016 y 2017 e inaugurado oficialmente en octubre de ese último año. Sin embargo, su primer partido oficial se había disputado en septiembre, cuando San Jorge recibió a Deportivo Mandiyú de Corrientes.
La trayectoria del equipo en las competencias nacionales tuvo un punto de quiebre en junio de 2019, durante la final por el ascenso a la Primera Nacional frente a Alvarado de Mar del Plata.
En aquel encuentro, los futbolistas tucumanos protagonizaron una histórica sentada en pleno partido para protestar contra los fallos del árbitro Adrián Franklin, después de las expulsiones de dos jugadores y otras decisiones que generaron fuertes cuestionamientos.
El episodio terminó con la derrota de San Jorge y el ascenso de Alvarado. Tras lo sucedido, la dirigencia anunció que retiraría al equipo de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
“Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando”, había expresado el entonces presidente Gastón Sáez.
Desde entonces, la institución concentró su actividad deportiva en las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso de sus instalaciones.
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