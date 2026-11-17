“La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersión espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha”, explicaron desde la inmobiliaria durante el recorrido.

El establecimiento también dispone de un microestadio cubierto de básquet de 1.000 metros cuadrados, una cancha auxiliar de fútbol y un sector de estacionamiento. Además, cuenta con una nave industrial que fue presentada como una construcción de primera calidad.

El estadio Ángel Pascual Sáez

La cancha principal, por su parte, continúa en funcionamiento y es utilizada por Atlético Tucumán. El Decano desarrolla allí actividades de sus categorías juveniles y Reserva. “Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia”, remarcaron en el video.

La historia de San Jorge y la histórica protesta contra la AFA

El Club Social y Deportivo San Jorge, conocido como el Expreso Verde, fue fundado el 15 de julio de 2008 y tuvo un crecimiento deportivo acelerado durante sus primeros años. Bajo la conducción de Marcelo Sáez, consiguió avanzar en las categorías del fútbol argentino hasta alcanzar el Torneo Federal A.

El estadio Ángel Pascual Sáez fue construido entre 2016 y 2017 e inaugurado oficialmente en octubre de ese último año. Sin embargo, su primer partido oficial se había disputado en septiembre, cuando San Jorge recibió a Deportivo Mandiyú de Corrientes.

La trayectoria del equipo en las competencias nacionales tuvo un punto de quiebre en junio de 2019, durante la final por el ascenso a la Primera Nacional frente a Alvarado de Mar del Plata.

En aquel encuentro, los futbolistas tucumanos protagonizaron una histórica sentada en pleno partido para protestar contra los fallos del árbitro Adrián Franklin, después de las expulsiones de dos jugadores y otras decisiones que generaron fuertes cuestionamientos.

El episodio terminó con la derrota de San Jorge y el ascenso de Alvarado. Tras lo sucedido, la dirigencia anunció que retiraría al equipo de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando”, había expresado el entonces presidente Gastón Sáez.

Desde entonces, la institución concentró su actividad deportiva en las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso de sus instalaciones.