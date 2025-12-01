Un club grande de América está interesado en reforzarse con Enzo Pérez

Tras un 2025 para el olvido para River, en donde falló en los momentos decisivos de todos los certámenes, Marcelo Gallardo emprendió una fuerte renovación del plantel y decidió dejar libre a varios históricos como Enzo Pérez. Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo Pity Martínez tuvieron el mismo destino.

Tras ponerle fin a su brillante historia con River, Enzo Pérez tiene a Nacional de Montevideo como una de las opciones más firmes para continuar su carrera. El club uruguayo, que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores, busca reforzarse con experiencia y liderazgo y la figura de Pérez encaja en ese perfil.

El interés de Nacional por el mediocampista argentino no es reciente. Ya a fines de 2023, cuando estaba enemistado con el técnico Martín Demichelis en River, el club uruguayo había iniciado gestiones para incorporarlo. En ese entonces, Pérez optó por regresar a Estudiantes de La Plata, priorizando el compromiso asumido con el club platense.

Alejandro Balbi, ex presidente de Nacional, recordó en diálogo con Trimax cómo se desarrolló aquella negociación: “Yo estaba con el representante de Alexis Castro, conocido de Rodolfo D’Onofrio, que me vino a saludar porque tengo una amistad. Ya no era el presidente de River. Y me dice ‘por qué no les damos a Enzo Pérez’”, relató Balbi.

El dirigente agregó: “En ese momento se había peleado con Demichelis, después termina en Estudiantes. Enzo Pérez en Uruguay… Era groso. Hablé con Enzo Pérez. Me dijo ‘presi, me encantaría ir a Nacional, pero le acabo de dar la palabra a Estudiantes. Me quedó eso de tenerlo ahí cerquita y no poder’”.

La posibilidad de que Pérez cruce el Río de la Plata y se sume a Nacional se ve impulsada por el contexto deportivo del club, que acaba de obtener el título local y aspira a ser protagonista en la Copa Libertadores, cuya final de 2025 se disputará en el estadio Centenario de Montevideo.

En paralelo, Estudiantes de La Plata también figura entre los posibles destinos de Enzo Pérez. El vínculo afectivo y deportivo entre el mediocampista y el club platense, donde conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010 en su primer ciclo y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en su segunda etapa, mantiene abierta la puerta.

Otra alternativa que surge desde lo sentimental es Deportivo Maipú, la institución mendocina donde Enzo Pérez realizó las divisiones inferiores y debutó profesionalmente. No obstante, no parece ser el momento para un reencuentro entre el futbolista y el club que lo vio nacer.