"Un dolor de 26 años": la obsesión de Ferro de curar una herida cada día más grande

El club de Caballito, que tiene más historia en Primera División que muchos equipos que están disputando el Torneo Apertura, sueña con volver a la máxima categoría. La palabra del entrenador y los hinchas.
"Se siente el deseo de estar en Primera División y la presión los días de partidos y más cuando las cosas no salen bien. Ya antes de debutar este año la gente sueña con el regreso", describe Sergio Rondina, actual entrenador del equipo. Ferro tiene "un dolor de 26 años" de estar en el ascenso y la obsesión de curar esa herida que cada día es más grande...
Ferro tiene más historia en la máxima categoría que la mitad de los equipos que están disputando el Torneo Apertura: está 14° en la tabla histórica de la división élite del fútbol argentino superando a Banfield, Unión, Talleres, Belgrano, Instituto, Atlético Tucumán, Aldosivi, entre otros.
Además, el Verdolaga, que tiene desde 1913 registros en Primera División, tuvo una gran década en los años 80': fue campeón del Nacional 1982 y Nacional 1984 (ambos con Carlos Timoteo Griguol en el banco de suplentes) y terminó segundo en el Metropolitano 1981, Nacional 1981 y Metropolitano 1984.
El club de Caballito sufrió siete descensos a la Segunda División en toda su historia, subió y bajó todo el tiempo, pero siempre volvía en menos de cinco años. El último, producido el 11 de junio de 2000, fue una excepción: son 26 años contando el vigente atrapado en el ascenso (25 en la B y 1 en la B Metro) con generaciones que no han visto ni la sombra de lo que supo ser en el fútbol argentino.
Video: Martina Altrui, enviada de Popular.
"Vi la etapa en Primera, todos los años 90' yendo con mi viejo a la tribuna de madera. Me da mucha tristeza y bronca, pero siempre estamos", le expresó un hincha a Popular. "Es un sentimiento amargo porque es un club muy grande y tendría que estar en Primera. Ya es mucho tiempo...", comentó otro en nuestro micrófono. "Estamos hace banda en la B pero Ferro es de Primera y vamos a ascender este año", aseguró un fanático ilusionado.
Ferro comenzó su camino en la Zona A de la Primera Nacional con un triunfo 2 a 0 a San Telmo de visitante y un empate agónico 1 a 1 con San Miguel de local. Con el "Huevo" que tiene ascensos en su espalda y referentes como el experimentado arquero Fernando Monetti y el recién vuelto al club Gonzalo Castellani (quien lleva la cinta de capitán), el equipo buscará cumplir el objetivo de volver a la A.
"Tenemos que pelear el campeonato. Nosotros tenemos que buscar el ascenso, somos muchos equipos en busca de esos lugares, por eso tenemos que ser competitivos de principio a fin. Soñamos con ver a Ferro en Primera", contó Rondina a este medio.
Caminar de Caballito a La Plata, raparse y algunos directamente pelarse y hacerse un tatuaje fueron algunas de las locuras que los hinchas nos prometieron hacer si este año se da el tan ansiado y necesitado regreso a Primera, donde Ferro merece volver a estar como manda la historia.
Video: Martina Altrui, enviada de Popular.
