Franco Colapinto recibió un casco de Boca personalizado con la firma de Martín Palermo

La iniciativa fue obra de Manuel Feito, artista especializado en cascos deportivos. El diseñador contó que su primer impulso fue rendir homenaje al corredor con un diseño que lo representara.

“Mi primer deseo fue homenajearlo a Franco con un casco de Boca, el club que él es fanático”, explicó en redes sociales y en ese proceso, decidió sumar a una leyenda del club: “Me aparece Martín Palermo como el máximo goleador y el referente máximo del club”.

Con esa idea en mente, Feito se propuso encontrar al Loco y pese a que muchos le advirtieron que sería imposible, logró su cometido.

image

image

Palermo lo recibió, se copó con la propuesta y estampó su firma sobre el casco. “Todos me decían que no había forma, pero bueno el que insiste termina logrando las cosas”, celebró el autor. Después de obtener la firma soñada de Palermo, solo quedaba el segundo paso, que el regalo llegara a manos del piloto de Alpine. Y eso también ocurrió.

Feito compartió la entrega en su cuenta de Instagram: “Este es el casco que tuve la posibilidad de regalarle a @francolapinto y no solo eso sino que está firmado por el gran @martinpalermo.ok. Eternamente agradecido por esta posibilidad”.

La historia tendrá un capítulo más en Bakú. Colapinto podría estrenar el casco en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá del 19 al 21 de septiembre. Después de haber terminado 17° en Italia, buscará redimirse en un circuito callejero exigente y vistoso. Y quizá lo haga luciendo este casco bostero.